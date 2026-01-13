Stručnjak za nutricionizam: 'Ova namirnica olakšava prestanak korištenja lijekova za mršavljenje'

Konzumacija jaja mogla bi biti od velike pomoći osobama koje pokušavaju prestati koristiti popularne lijekove za mršavljenje poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara, tvrdi vodeći stručnjak za prehranu. Ova pristupačna namirnica bogata proteinima može ublažiti glavnu nuspojavu odvikavanja od lijekova koji potiskuju apetit, a to je ponovno debljanje.

Adam Collins, izvanredni profesor nutricionizma na Sveučilištu u Surreyu, ističe kako sve veći broj ljudi traži načine kako se postupno "skinuti" s injekcija ili zamijeniti neke od njihovih učinaka hranom.

Problem povratka kilograma nakon prestanka terapije

Prema riječima profesora Collinsa, ljudi prestaju koristiti lijekove iz skupine GLP-1 agonista iz mnogo razloga, bilo da je riječ o cijeni, nuspojavama ili zato što su dosegli željenu tjelesnu težinu. Međutim, suočavaju se s velikim izazovom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Središnji problem kod gotovo svih metoda mršavljenja je povratak izgubljenih kilograma. Dugoročne studije o lijekovima GLP-1 pokazuju da nakon što ih ljudi prestanu uzimati, vrate više od polovice težine koju su izgubili", objasnio je Collins u svom članku za The Conversation. Dodaje kako ovaj povratni učinak može biti čak i jači nego kod drugih metoda mršavljenja zbog načina na koji ovi lijekovi djeluju na hormone apetita.

Ipak, kako navodi, postoji jedno iznenađujuće jednostavno rješenje koje vrijedi razmotriti, bez obzira na to koristite li još uvijek lijekove, smanjujete li dozu ili ih potpuno prestajete uzimati, a to je skromno jaje.

Kako jaja pomažu u borbi protiv gladi?

Ključna uloga jaja leži u njihovom utjecaju na apetit. Brojna istraživanja su pokazala da jaja pomažu ljudima da se duže osjećaju sitima i jedu manje tijekom kasnijih obroka, što je potvrđeno i kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću.

Foto: Pexels

Prirodna podrška hormonima sitosti

Razlog tome je što proteini iz jaja potiču oslobađanje vlastitog GLP-1 hormona u tijelu, istovremeno suzbijajući grelin, poznat kao "hormon gladi". Upravo na principu poticanja GLP-1 hormona djeluju i popularne injekcije za mršavljenje, koje su zbog svoje učinkovitosti prozvane "čudotvornima".

Dr. Collins naglašava da "u tom smislu, jaja djeluju kao prirodni agonist GLP-1, a ne kao lijek", te stoga potencijalno smanjuju šanse za ponovno nakupljanje kilograma.

Osim toga, jaja mogu pomoći i u očuvanju mišićne mase. Tijekom mršavljenja, posebno uz pomoć ovih lijekova, ljudi često gube mišiće zajedno s masnim tkivom, pogotovo ako ne unose dovoljno proteina. Istraživanja su pokazala da unos proteina od oko jednog grama po kilogramu tjelesne težine ili više pomaže u boljem očuvanju mišića. Jaja nude praktičan i porcijski kontroliran način za postizanje tih ciljeva, pogotovo kada veći obroci nisu primamljivi.

Nutritivna snaga i najbolji način konzumacije

Iako su jaja desetljećima bila na lošem glasu zbog neutemeljenih tvrdnji o povezanosti s visokim kolesterolom, novija istraživanja, uključujući i ona s Harvarda, potvrđuju da je za većinu ljudi jedno jaje dnevno potpuno sigurno. Bitnije je s čime se jaja kombiniraju.

Profesor Collins ističe da se učinak sitosti može dodatno pojačati ako se jaja kombiniraju s hranom bogatom vlaknima, poput tosta od cjelovitih žitarica. Takva kombinacija dodatno potiče oslobađanje GLP-1 hormona i donosi dodatne zdravstvene koristi. Osim proteina, jaja osiguravaju i hranjive tvari kojih mnogima nedostaje, poput vitamina D. Jedna studija je čak otkrila da su osobe koje koriste lijekove za mršavljenje često u deficitu s vitaminom D, kalcijem, željezom, magnezijem i brojnim drugim vitaminima.

Iako priznaje da jaja "nisu prirodni Wegovy ili Mounjaro", Collins zaključuje da se njihovi učinci ne bi trebali zanemariti. "Jaja mogu biti isplativ način za rješavanje nutritivnih nedostataka, posebno za one koji koriste GLP-1 lijekove. Bilo da razmišljate o korištenju ovih lijekova, trenutno ih koristite ili planirate strategiju izlaska, jaja bi se mogla pokazati kao vaš tihi saveznik", poručuje on.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo