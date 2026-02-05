Kupila krivotvoreni Ozempic, pa je zamalo umrla: 'Ne želim da itko ponovi moju grešku'

Michelle Sword (47) počela je koristiti injekcije za mršavljenje 2020. godine nakon što je dobila desetak kilograma uslijed raspada dvadesetogodišnjeg braka. Prvu injekciju koja sadrži semaglutid, tvar koja oponaša crijevni hormon i suzbija apetit, kupila je od legitimne internetske ljekarne.

U samo tri mjeseca izgubila je nakupljene kilograme, vrativši se na svoju uobičajenu težinu od pedesetak kilograma i konfekcijski broj 36. Nakon prestanka korištenja, recepcionerka u školi održavala je težinu vježbanjem i zdravijom prehranom sve do ljeta 2023. godine.

Potraga za brzim rješenjem dovela ju je na rub smrti

Tada se Sword, visoka svega 157 centimetara, vratila lošim prehrambenim navikama, što je pripisala menopauzi, te je često uz svaki obrok pila čašu vina. Ubrzo je vratila sve kilograme. U rujnu 2023., uspaničena Sword, koja je tada težila oko 67 kilograma i nosila veličinu 38-40, počela je tražiti istu injekciju. Na jednoj je društvenoj mreži naišla na tvrtku koja ih prodaje, a oglas joj se brzo pojavio na naslovnici.

Platila je 175 eura za jednu injekciju putem PayPala, a pošiljka je stigla dva dana kasnije. Međutim, samo dvadeset minuta nakon što si je dala injekciju, pala je u nesvijest. Srećom, njezina petnaestogodišnja kći neočekivano se ranije vratila kući prije odlaska ocu te je pozvala obiteljsku prijateljicu koja je nazvala hitnu pomoć. Sword je hitno prevezena u bolnicu.

Spasio ju je neočekivani povratak kćeri

Nakon što joj je razina šećera u krvi pala na smrtonosnih 0,2 mmol/L, liječnici su otkrili da injekcija nije sadržavala semaglutid, već brzi inzulin, koji se koristi za liječenje osoba s dijabetesom. Michelle, koja je pala u dijabetičku komu, ostala je u bolnici preko noći dok joj se razina šećera nije stabilizirala. Nakon toga se zaklela da "više nikada neće dirati injekcije".

Danas, držeći se svoje odluke, Sword nosi zdravu veličinu 38 i od tada u potpunosti izbjegava injekcije za mršavljenje. Sada želi upozoriti druge na svoju pogrešku i pomoći korisnicima da prepoznaju krivotvorine, kako piše Mirror.

Kako prepoznati lažne injekcije za mršavljenje?

Njezina priča dolazi u vrijeme kada podaci britanske Regulatorne agencije za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) pokazuju da je u Ujedinjenom Kraljevstvu u nešto više od dvije godine zaplijenjeno više od šest i pol tisuća krivotvorenih injekcija.

"Apsolutno je odvratno da postoje ljudi koji se hrane tuđim nesigurnostima. Nije od pomoći ni to što društvene mreže podržavaju te prevarante putem oglasa i poveznica na web stranice. Ako razmišljate o kupnji injekcija za mršavljenje, molim vas, razgovarajte sa stručnjacima ili posjetite svog liječnika. Regulirani lijekovi za mršavljenje uvijek zahtijevaju recept, a ako nema provjere podobnosti, vjerojatno je riječ o prevari. Ne želim da itko ponovi moju pogrešku. Biti mršav nije vrijedno umiranja", izjavila je Sword.

Istaknula je nekoliko ključnih znakova upozorenja. Prvi crveni alarm je ako prije kupnje nema nikakvih provjera, poput konzultacija ili zdravstvenog pregleda. Legitimni lijekovi se obično izdaju na recept i ne bi trebali biti lako dostupni. Također je navela da je plaćanje putem PayPala bio veliki znak upozorenja, jer bi se transakcije trebale odvijati službenijim kanalima, a ne izravnim bankovnim prijenosom. Naposljetku, injekcije su stigle s uputama na stranom jeziku i s nekoliko pravopisnih pogrešaka.

Farmaceut Ahsan Bhatti upozorava da, iako je primamljivo kupiti ove lijekove radi uštede novca ili pristupa lijekovima za koje se inače ne biste kvalificirali, krivotvorene injekcije predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje.

"Jedini siguran način je naručivanje lijekova od registriranih, reguliranih ljekarničkih pružatelja usluga. Ni pod kojim okolnostima ne vjerujte injekcijama koje se prodaju na raznim neprovjerenih web stranicama", dodao je.

Na kraju, Swordina priča služi kao snažno upozorenje. Njezino iskustvo pokazuje da potraga za brzim rješenjima na crnom tržištu može imati kobne posljedice, a jedini siguran put je onaj kroz provjereni zdravstveni sustav.

