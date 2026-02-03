Ispovijest liječnika: 'Sustav melje, na poslu gasim požare koje nisam zapalio'

Anonimna objava mladog liječnika internista iz jednog većeg hrvatskog grada na Redditu pokrenula je lavinu reakcija i otvorila prozor u surovu stvarnost hrvatskog zdravstvenog sustava. U emotivnoj ispovijesti, autor opisuje kako je, unatoč želji da pomaže ljudima, došao do točke pucanja zbog pritisaka, politizacije i dehumanizacije posla koji je nekoć smatrao pozivom.

Njegova priča postala je glas tisuća zdravstvenih djelatnika koji se osjećaju zarobljeno u sustavu koji ih polako, ali sigurno troši.

Autor, koji radi u bolnici, u gradu s više od sto tisuća stanovnika, detaljno opisuje svakodnevicu ispunjenu frustriranim pacijentima, agresivnim obiteljima i upravom koja ne vidi stvarne probleme.

"Sustav je takav da te melje polako, ali uporno. Papiri, norme, pritisci, dežurstva, a ljudskosti sve manje", piše on. Posebno bolnom ističe činjenicu da se mora nositi s posljedicama rada kolega koji su posao dobili preko stranačkih veza.

"Kad nešto napraviš, nitko ne primijeti. Kad pogriješiš, razapinju te. I s vremenom shvatiš da više ne ideš na posao pomoći ljudima, nego gasiti požare koje nisi zapalio", navodi u objavi koja je brzo prikupila stotine odobravanja.

Umor koji nosi kući pretvara ga, kako kaže, u praznu, ciničnu i nervoznu osobu. Medicina se za njega pretvorila u preživljavanje, zbog čega je počeo aktivno tražiti drugo zanimanje, ne zato što ne zna svoj posao, već zato što "ne želi ovako živjeti".

Zdravstveni sustav puca po šavovima

Ova osobna priča nije izoliran slučaj, već simptom duboke krize koja potresa hrvatsko zdravstvo. Podaci pokazuju da sustavu nedostaje oko 1600 liječnika, a postojeći kadar godišnje odradi više od tri milijuna prekovremenih sati kako bi pokrio manjak.

Problem dodatno produbljuje administrativno opterećenje, zbog kojeg specijalisti, prema procjenama, provedu i do 40 posto radnog vremena ispunjavajući papirologiju umjesto da se bave pacijentima. Sve to dovodi do fenomena koji stručnjaci nazivaju "moralnom ozljedom", stanja u kojem profesionalci više ne mogu pružati skrb za koju su obučeni, što rezultira gubitkom smisla i osjećajem nemoći.

Zajednica nudi podršku i traži rješenja

Komentari ispod objave otkrili su široku mrežu podrške i sličnih iskustava. Mnogi kolege iz struke javili su se s riječima ohrabrenja.

"To kako se osjećaš dugoročno vodi u burnout. Moja preporuka je prvenstveno razmisliti o promjeni kolektiva, nisu sve bolnice iste", savjetovao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Na kraju dana, jedino što je bitno je da znaš da si dao sve od sebe i da mirne duše ideš spavati."

Medicinska sestra koja je također komentirala potvrdila je osjećaj nemoći. "Završila sam puna empatije, želje i motivacije, ali da ja sebe dajem 100%, uništavam se fizički i psihički i da mi onda netko plj**e u facu, nema šanse. Sustav nam puca po šavovima."

Iako su mnogi predlagali odlazak u inozemstvo kao jedino rješenje, autor je objasnio da mu to nije opcija jer brine o članovima obitelji kojima je potrebna stalna njega. Među prijedlozima su se našli i prelazak u privatni sektor ili rad u kliničkim istraživanjima, što je autoru dalo nadu za promjenu karijere unutar Hrvatske.

Ova iskrena ispovijest s Reddita tako je postala više od obične objave; ona je snažan podsjetnik na ljudsku cijenu sistemskih problema i tihi egzodus stručnjaka koji ne odlaze zbog novca, već u potrazi za dostojanstvom i smislom.

