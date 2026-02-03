Oglasio se Zdravko Čolić i demantirao srpske medije: 'Hvala Bogu, svi su dobro'

Na luksuznu vilu legendarnog pjevača Zdravka Čolića (74) na beogradskom Dedinju sinoć je bačena bomba. Srpski mediji tvrdili su kako je glazbenik s obitelji u tom trenutku bio u svom domu, no Zdravko je te navode demantirao.

Otkrio je kako trenutno u Zagrebu snima pjesme za svoj novi album.

"Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica'', rekao je Zdravko.

''Očevid je u tijeku i čekamo policijsko izvješće'', istaknuo je Zdravko Čolić preko PR365 Studija, njegove agencije za odnose s javnošću.

