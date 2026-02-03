Užas kod Jasenovca: Tijelo muškarca pronađeno u šumi

U mjestu Mlaka na području Jasenovca u ponedjeljak oko 14.30 sati pronađeno je tijelo zasada nepoznate muške osobe.

Poliijski službenici odmah su izašli na teren i obavili očevid kako bi se utvrdile okolnosti smrti.

Tijelo je prevezeno na odjel patologije sisačke Općine bolnice zbog obdukcije gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti, navela je policija.

Policija nastavlja s izvidima s ciljem utvrđivanja identiteta muškarca.