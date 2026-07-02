Smršavjela 25 kilograma kako bi spasila majku: 'Riskirala je vlastiti život zbog mene'

Kada je Bethanie Thompson iz engleskog grada Derbyja saznala da će njezina majka Sarah bez transplantacije bubrega uskoro umrijeti, nije oklijevala ni trenutka. Željela joj je donirati vlastiti bubreg, ali odgovor liječnika bio je poražavajući – zbog prekomjerne težine to nije bilo moguće. To je mladu ženu motiviralo da promijeni ne samo majčin život, nego i svoj iz temelja.

Sarah je 2021. počela imati zdravstvene probleme: mučninu, zaduhu (dispneju) i druge tegobe. U deset mjeseci smršavjela je više od 30 kilograma, a da nije bila na dijeti. Pretrage su otkrile surovu istinu – njezini bubrezi gotovo nisu funkcionirali.

Morala je redovito ići na dijalizu i uvrštena je na listu za transplantaciju. No, pronaći donora činilo se gotovo nemogućim. Tada se njezina kći Bethanie javila kao donor, ali liječnici to nisu dopustili.

"Dobila sam pismo u kojem je pisalo da sam 'prevelika' za operaciju", prisjeća se. Tada je imala oko 115 kilograma. To joj je bio jasan signal. "Svoju težinu sam mogla promijeniti, ali moja majka bez mene nije mogla promijeniti svoj život", kaže.

Foto: Profimedia

Bethanie je prestala jesti brzu hranu, prijavila se u program mršavljenja i počela redovito vježbati. U manje od godinu dana izgubila je 25 kilograma. Time je ispunila uvjete za donaciju i doslovno spasila majčin život.

'Moja kći je anđeo na zemlji'

Operacija je obavljena u prosincu 2025. i bila je uspješna. Nakon četiri godine Sarah se počela vraćati normalnom životu – ponovno je dobila apetit, energiju i volju za životom. Bethanie nastavlja sa zdravim načinom života i želi izgubiti još 20 kilograma.

"Znam da sam spasila majčin život. A zapravo sam spasila i sebe", kaže. Ovo iskustvo joj je otvorilo oči. "Život je prekratak. Nikad ne znaš što te može snaći. Naučilo me cijeniti male stvari", dodaje.

Od operacije više pazi na zdravlje – izbjegava šećer i nastoji biti što aktivnija. "Uvijek se radilo o mojoj mami. Ali spoznaja da sam joj dala još godina života sa mnom i unucima čini me najsretnijom."

Sarah svoju kćer naziva "anđelom na zemlji". "Dok se nisam oporavila, nisam shvaćala koliko sam bila bolesna. Bethanie je bila nevjerojatno požrtvovna i riskirala je vlastiti život zbog mene. Neizmjerno sam ponosna na nju", zaključuje.

POGLEDAJTE GALERIJU