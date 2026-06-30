Smršavjela za inat bivšem dečku 25 kilograma: 'To je osveta, no ne na zloban način'

Lauren Latimer, dvadesetpetogodišnja šetačica pasa iz Engleske, iskoristila je prekid veze kao odskočnu dasku za nevjerojatnu transformaciju. U samo pet mjeseci izgubila je 25 kilograma, a njezina nova figura i samopouzdanje donijeli su joj i neočekivanu karijeru u svijetu mode.

Prekid kao okidač za transformaciju

Nakon završetka veze koja je trajala 16 mjeseci, Lauren je odlučila preuzeti kontrolu nad svojim životom. U intervjuu za People, objasnila je kako je u najtežem razdoblju imala 76 kilograma te da ju je upravo slomljeno srce potaknulo na promjenu.

"Prekid me sto posto potaknuo da smršavim i postanem zdravija. Nažalost, zanemarivala sam se dok sam bila s njim. Često smo jeli vani za doručak, ručak i večeru", izjavila je. "Nisam pazila na to što jedem, a težina se počela brzo nakupljati."

Njezina priča odražava fenomen poznat kao "glow-up" nakon prekida, gdje se emocionalna bol kanalizira u pozitivan rad na sebi. Psiholozi objašnjavaju da fokusiranje na aspekte života koje možemo kontrolirati, poput prehrane i tjelovježbe, pomaže u vraćanju osjećaja svrhe i samopouzdanja.

"Rekla bih da svaka djevojka nakon prekida pomisli: 'Vratit ću se bolja'. Ako se potrudiš izgledati bolje, to je svojevrsna osveta. Ne na zloban način, već u stilu 'nećeš me više prepoznati'", dodala je Lauren.

Od 20.000 koraka dnevno do modne piste

Laurenina metoda bila je jednostavna, ali zahtjevna: kalorijski deficit i najmanje 20.000 koraka svakog dana. Puni engleski doručak, grickalice i gazirana pića zamijenila je jogurtom, voćem i salatama. U pet mjeseci izgubila je čak pet konfekcijskih brojeva.

Ova drastična promjena nije prošla nezapaženo. Nakon što je na TikToku objavila video u suradnji s jednim brendom, kontaktirala ju je modna agencija.

"Bili su jako zainteresirani za mene. Otišla sam u studio i rekli su mi da vide ogroman potencijal. Potpisala sam ugovor i već sam odradila snimanje za jedan modni brend, a uskoro me čeka i kampanja za nakit", ispričala je Lauren. "U sljedećih nekoliko tjedana čeka me i moguća modna revija pred 300 ljudi."

Fokus na sebi i budućnosti

Lauren ističe kako je prekid bio "najbolja stvar" koja joj se dogodila jer ju je potaknuo na promjene o kojima je dugo sanjala. Danas se osjeća osnaženo i samopouzdano, a to se odražava i na njezin stav prema životu.

S novom figurom došle su i neke neželjene reakcije. Na društvenim mrežama su je optužili da je koristila filere za usne i čeljust, no ona tvrdi da je njezin izgled potpuno prirodan.

"Kad sam imala više kilograma, sve mi je odlazilo u lice. Bilo je jako natečeno. Mnogi mi govore da sam sigurno radila korekcije, ali nisam. Kada gubim na težini, to se prvo vidi na mom licu", objasnila je.

Unatoč brojnim porukama muškaraca koje dobiva otkako je smršavjela, Lauren kaže da trenutačno nije zainteresirana za novu vezu. "Potpuno sam posvećena sebi i svojoj karijeri. Ulažem u sebe i nemam vremena za muškarce", poručuje.

Svima koji žele krenuti na put mršavljenja savjetuje dosljednost i strpljenje. "Motivacija dođe i prođe, ali posvećenost je nešto sasvim drugo. Ako ste posvećeni prehrani i vježbanju, čak i kad ne vidite odmah rezultate, promjene će na kraju doći. Samo se ne događaju preko noći", zaključila je.

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