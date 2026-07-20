Žalila se na bolove u trbuhu, a u bolnici je stigla vijest koja joj je promijenila život

Carmen Romero (31) s Tenerifa, doživjela je jedno od najšokantnijih iskustava koje žena može zamisliti. Kada je imala 24 godine, hitno je otišla u bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu, uvjerena da je riječ o probavnim smetnjama. No, liječnici su joj priopćili vijest koja joj je u potpunosti promijenila život.

Mislila je da mora na zahod, a ne u rađaonicu

Cijela priča započela je kada je Carmen, tada već majka jednoipolgodišnje djevojčice, osjetila snažne grčeve. Uvjerena da su simptomi bezazleni, u bolnicu je otišla tek na nagovor zabrinutog oca. U razgovoru za španjolsku televizijsku televiziju ispričala je kako se sve odigralo.

"Otišla sam na hitnu jer je moj otac inzistirao. Imala sam samo grčeve, kao da moram na zahod. Ništa nije upućivalo na trudnoću, pogotovo jer sam u prvoj trudnoći dobila 45 kilograma i razvila herniju", objasnila je Carmen.

Zbog stanja koje joj je uzrokovalo nadutost trbuha i neredovitih mjesečnica, koje su znale izostati i po nekoliko mjeseci, nije imala razloga sumnjati da se u njoj razvija novi život.

Tijekom devet mjeseci nije osjetila niti jedan jedini pokret djeteta. "Nisam osjetila apsolutno ništa, ni jedan udarac, ništa", tvrdi ona, opisujući stanje poznato kao kriptična ili skrivena trudnoća.

"Vi upravo rađate"

Šok je uslijedio u bolničkoj sobi. Prema pisanju britanskog Mirrora, liječnicima je odmah bilo jasno o čemu je riječ. "Napravili su mi ultrazvuk i rekli: 'Trudni ste'. Pitala sam: 'Molim? Koji sam mjesec?' Liječnik mi je odgovorio: 'Kladio bih se da upravo sada rađate'", prepričala je Carmen nevjerojatan trenutak.

Odbijala je povjerovati u to i nije htjela ući u rađaonicu. "Nisam mogla vjerovati da sam trudna. Tek kad su me smirili i nakon što sam razgovarala s majkom, pristala sam, tražeći da mi barem daju epiduralnu. Ali žena mi je rekla: 'Bebina glava je već vani'. U rađaonici sam provela svega deset minuta."

Šok nakon poroda i borba s osjećajima

Nakon poroda uslijedio je još veći emocionalni šok. Donijeli su joj zdravu djevojčicu, no ona se nije mogla povezati s njom. "Bila sam sama, stavili su mi bebu na prsa i rekli: 'Djevojčica je, dobro je'. Gledala sam bebu i kao da sam halucinirala. Osjećala sam se kao da su mi dali tuđe dijete", iskreno je priznala.

Strah i zbunjenost bili su toliko jaki da u tom trenutku nije mogla osjetiti ljubav. "Imate kćer koju u tom trenutku niste u stanju ni voljeti, jer ste u takvom šoku da se ne možete zamisliti kao majka", objasnila je. U jednom je trenutku čak razmišljala o tome da dijete da na posvajanje.

Prekretnica se dogodila dvadeset dana kasnije. Njezina novorođena kći doživjela je epizodu apneje u snu - poplavila je i prestala disati. "To je bio trenutak kada sam rekla: 'Sranje, volim je. Trebam nekoga da mi spasi dijete'". Taj dramatični događaj probudio je u njoj majčinski instinkt i stvorio neraskidivu vezu s djetetom.

Fenomen koji pogađa tisuće žena: Što je kriptična trudnoća?

Slučaj Carmen Romero nije jedinstven. Vjeruje se da je doživjela kriptičnu trudnoću, stanje u kojem žena nije svjesna da je trudna sve do kasnih faza trudnoće ili čak do samog poroda. Iako zvuči nevjerojatno, statistike pokazuju da se ovaj fenomen događa češće nego što mislimo. Procjenjuje se da se otprilike jedna od 2500 trudnoća ne otkrije sve do trenutka poroda.

Neredovite mjesečnice i krivi simptomi

Nekoliko je čimbenika koji mogu dovesti do toga da žena ne prepozna trudnoću. Žene sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) navikle su na neredovite cikluse, pa izostanak mjesečnice ne smatraju pouzdanim znakom trudnoće. Također, nijedna metoda kontracepcije nije sto posto učinkovita, a žene koje je koriste mogu pogrešno vjerovati da je trudnoća nemoguća. Kod žena koje su nedavno rodile, ciklusi mogu biti nepravilni, osobito tijekom dojenja, što može prikriti novu trudnoću. Ponekad, simptomi poput umora ili mučnine mogu se pripisati drugim stanjima, poput perimenopauze kod žena u četrdesetima.

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