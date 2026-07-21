Sjeverna Koreja poslala izaslanstvo Putinu: 'Dogovorena su sva pitanja dviju zemalja'

Sjevernokorejska ministrica vanjskih poslova Choe Son Hui i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov održali su svoj treći strateški dijalog u ponedjeljak u Moskvi, izvijestio je u utorak sjevernokorejski državni medij KCNA.

Dvije strane "postigle su konsenzus o svim pitanjima koja su iznesena na raspravu", navodi se u izvješću, a razgovori su se usredotočili na provedbu sveobuhvatnog ugovora o strateškom partnerstvu potpisanog u lipnju 2024.

Rusija je izrazila punu podršku sjevernokorejskim mjerama za suzbijanje onoga što je KCNA opisala kao neprijateljska djela koja ugrožavaju njezin položaj i pravo na razvoj, kao i njezina suverena prava i sigurnosne interese.

Sjeverna Koreja izrazila je "neizmjernu podršku" ruskoj politici usmjerenoj na uklanjanje onoga što je nazvala "korijenskim uzrokom" sukoba u Ukrajini i obranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije, prenosi Reuters.

'Odgovor na širenje NATO-a'

Rusija svoju invaziju na Ukrajinu 2022. naziva odgovorom na širenje NATO-a i prijetnje ruskim govornicima, tvrdnje koje Kijev i njegovi saveznici odbacuju kao izgovore za ničim izazvan rat.

Kremlj je u ponedjeljak izjavio da se Choe u nedjelju sastala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i prenijela mu pozdrave sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una. KCNA je također potvrdila sastanak u zasebnom izvješću u utorak.

Ministri vanjskih poslova također su razgovarali o posjetima na visokoj razini, planovima za suradnju i diplomatsku koordinaciju o važnim međunarodnim pitanjima, izvijestila je KCNA.

Sjevernokorejske trupe pomogle su Rusiji u odbijanju velikog ukrajinskog upada u zapadnu Kursku regiju koji je započeo 2024. godine. Prema obrambenom paktu zemalja, Sjeverna Koreja poslala je otprilike 14.000 vojnika da se bore uz ruske snage u Kursku.

Analitičari navode da bi posjet sjevernokorejske ministrice mogao utrti put još jednom putovanju Kima u Rusiju, koji je posljednji put tamo bio na summit s Putinom 2023. Putin je pozvao Kima u ponovni posjet tijekom njihovog susreta u lipnju 2024. u Pjongjangu.

Sjeverna Koreja također je jačala veze s Kinom, uzastopnim razmjenama na visokoj razini ovog mjeseca kojima se obilježava 65. godišnjica sporazuma o prijateljstvu i međusobnoj obrani između zemalja.