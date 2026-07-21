Počinje Dinamov put prema Ligi prvaka! Evo gdje i kada gledati veliki okršaj s Thunom

Dinamo u utorak otvara europsku sezonu utakmicom drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prvi susret igra se u gostima 22. srpnja od 20 sati, dok je uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije, 29. srpnja, također u 20 sati. Obje utakmice prenosit će RTL i platforma Voyo.

Modri su u odličnom raspoloženju nakon uspješnih priprema tijekom kojih su upisali sve pobjede, uključujući i 4:2 protiv Kopra. Trener Mario Kovačević zadržat će okosnicu momčadi, iako zbog suspenzije neće moći računati na Luku Stojkovića. Dobra vijest za Dinamo je povratak Mislava Oršića, kao i Matea Lisice nakon oporavka.

U napadu su tijekom priprema odličnu formu pokazali Dion Drena Beljo i Fran Topić, pa u Maksimiru s optimizmom očekuju dvoboj protiv švicarskog prvaka.

Thun je prošle sezone ispisao jednu od najljepših nogometnih priča u Švicarskoj, osvojivši naslov prvaka nakon ulaska iz druge lige. Ipak, klub je u međuvremenu ostao bez trenera Maura Lustrinellija, koji je preuzeo Union Berlin, dok je momčad napustilo nekoliko važnih igrača, među kojima su Elmin Rastoder, Franz-Ethan Meichtry i Kastriot Imeri.

Dinamo u dvoboj ulazi kao favorit, ali protiv ambicioznog švicarskog prvaka neće imati pravo na opuštanje.