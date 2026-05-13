Danas igra Hrvatska: Evo kada i gdje gledati utakmicu protiv Švedske

Hrvatska rukometna reprezentacija danas će protiv Švedske u Kristianstadu odigrati prvu od dvije prijateljske utakmice.

Bit će to drugi prijateljski dvomeč nakon što je Hrvatska osvojila broncu na Europskom prvenstvu odigranom početkom ove godine. Prvi protivnik nakon tog uspjeha bila je Švicarska, protiv koje smo igrali i na samom prvenstvu, a u dvije prijateljske utakmice naši su rukometaši ostvarili jednu pobjedu i jedan remi.

Sada je, u trećoj i četvrtoj utakmici nakon Europskog prvenstva, protivnik domaćin tog natjecanja – Švedska. Utakmice protiv Švedske bit će savršena prilika za izbornika Dagura Sigurdssona da testira nove snage, ali i za “veterane” da se osvete Šveđanima za poraz na Euru. Poraz protiv Šveđana bio je jedini naš poraz u prvom dijelu turnira, nakon čega smo u drugom dijelu ostvarili četiri pobjede. Na kraju je Hrvatska završila treća, dok je Švedska, kao jedan od domaćina, zauzela šesto mjesto.

Utakmicu Hrvatske i Švedske gledajte od 18 sati samo na RTL-u 2. Uzvrat je na rasporedu u subotu, 16. svibnja, a igrat će se u Areni Varaždin.

