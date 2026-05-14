Hrvatska traži uzvrat protiv Švedske: Evo kada i gdje gledati utakmicu

Nakon očekivano neizvjesne borbe protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, najuspješnije europske momčadi koja je osvojila pet zlatnih medalja te još četiri najsjajnije sa svjetskih prvenstava, hrvatski rukometaši okreću se drugoj utakmici sa Švedskom u Areni Varaždin, u prijenosu u subotu, 16. svibnja na glavnom kanalu RTL-a od 17.10.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson u Kristianstadu nije mogao zbog ozljeda računati na Luku Cindrića, Filipa Glavaša, Leona Šušnju, Luku Lovru Klaricu i Zlatka Raužana, no vratili su se Tin Lučin, Mateo Maraš i Marko Mamić te novi mladi igrači Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović. I izbornik Švedske Michael Apelgren odlučio isprobati nove varijante te je na utakmicu protiv Hrvatske doveo nekoliko novih igrača, poput veterana, vratara Mikaela Appelgrena, Fabiana Norstena, Marka Roganovića te još nekoliko novih imena.

U prvoj utakmici najefikasniji u našoj reprezentaciji bili su Tin Lučin sa šest golova, Veron Načinović je dodao pet, a Patrik Martinović i Marin Jelinić po četiri gola.

Švedska i Hrvatska osigurale su odlazak na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2027., a tada neće igrati u istoj skupini te će tako izbjeći međusobni susret već u početnoj fazi prvenstva. To pak nije bio slučaj na Euru 2026., kada je Švedska završila na 6. mjestu, nakon što nas je pobijedila u utakmici po skupinama, da bi kasnije podbacila u drugom krugu dva puta; od Islanda i Mađarske te, treći put, u borbi za 5. mjesto od Portugala.

