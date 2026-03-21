SRETNE VIJESTI

Naša poznata sportska novinarka Ines Goda Forjan čeka prvo dijete! S mužem otkrila i spol

Foto: Screenshot Instagram

U fokusu je, naravno, Inesin trudnički trbuščić, a posebnu pažnju privukli su dodatci koji simboliziraju dolazak novog člana

21.3.2026.
11:52
Omiljeno lice sportskog programa RTL-a, novinarka i voditeljica Ines Goda Forjan (34), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu najljepšu moguću vijest. Nakon napornog, ali uzbudljivog početka godine, koji je provela na terenu prateći rukometnu reprezentaciju, Ines je otkrila da sa suprugom, također sportskim novinarom, Ivanom Forjanom čeka prvo dijete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sretne vijesti u obitelji sportskih novinara

Svoju sretnu vijest Ines je objavila kroz dirljivu seriju fotografija koje odišu toplinom i intimom. Na njima pozira sa suprugom. Par, koji je u braku od kolovoza 2021. godine, ne skriva sreću i uzbuđenje zbog prinove. Fotografije prikazuju niz nježnih trenutaka: od zagrljaja u kojem Ivan s leđa grli suprugu dok oboje gledaju u kameru, do intimnih kadrova na kojima se zaljubljeno gledaju. U fokusu je, naravno, Inesin trudnički trbuščić, a posebnu pažnju privukli su dodatci koji simboliziraju dolazak novog člana obitelji – snimka ultrazvuka i malene pletene papučice. Na jednoj od fotografija paru se pridružio i njihov voljeni kućni ljubimac, francuski buldog Jack, koji je već godinama neizostavan dio njihove obitelji. Uz objavu je Ines kratko napisala: "Novi život se rađa", dodavši plavo srce, čime je suptilno dala naslutiti da možda očekuju dječaka. U komentarima su se odmah zaredale čestitke prijatelja, kolega i pratitelja s porukama poput "Čestitam, sve najbolje i da sve prođe super!" i "Koja lijepa vijest!".

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Od Europskog prvenstva do slatkog iščekivanja

Ova radosna objava dolazi samo dva mjeseca nakon što je Ines bila jedno od glavnih lica RTL-ovog projekta "Vrijeme je za rukomet". Kao jedna od najistaknutijih novinarki specijaliziranih za rukomet, intenzivno je izvještavala s Europskog prvenstva 2026. iz Danske, Švedske i Norveške, gdje je hrvatska reprezentacija osvojila brončanu medalju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Njezin profesionalni angažman i strastveno praćenje sporta donijeli su joj simpatije široke publike, stoga ne čudi što je vijest o trudnoći dočekana s velikim oduševljenjem. Prelazak iz dinamičnog reporterskog ritma u mirnije razdoblje slatkog iščekivanja označava početak novog poglavlja za poznati novinarski par. Ines Goda Forjan ovom je dirljivom objavom potvrdila da nakon uspješne sportske zime za nju i supruga slijedi najljepše životno razdoblje. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ines Goda Forjan kod Mojmire otkrila kako je stala pred 70.000 ljudi: 'Izašlo je iz mene...' 

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Još iz rubrike