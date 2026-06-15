Za gotovo 90.000 zaposlenika stiže regres od 300 eura: Evo tko će sve dobiti novac za ljeto

Isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 300 eura za gotovo 90.000 zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti počet će 17. lipnja, priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, navodi se u priopćenju.

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, regres za korištenje godišnjeg odmora iznosi 300 eura po zaposleniku.

Tko sve dobiva regres?

Regres za 2026. godinu bit će isplaćen za oko 69.100 zaposlenika školskih ustanova, za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura.

Za nešto više od 15.500 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja bit će isplaćeno više od 4,6 milijuna eura, dok će za gotovo 2600 zaposlenika u sustavu znanosti biti isplaćeno ukupno 778.800 eura.

Zaposlenicima koji se naknadno zaposle ili u vrijeme redovne isplate nisu na radu zbog duljeg bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta te drugih opravdanih razloga, regres će biti isplaćen najkasnije sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora, istaknulo je Ministarstvo.