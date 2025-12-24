Pozivi za vojni rok uskoro stižu na 1300 adresa, tko se ne odazove masno će platiti

VOJARNE SVE BLIŽE /

S posljednjim danima ove godine kreće proces slanja poziva za temeljno vojno osposobljavanje. Na gotovo 1300 adresa u idućih tjedan dana stižu prvi pozivi, a primit će ih mladići rođeni 2007. godine. Onima koji se ne odazovu prijete kazne od 500 do 5000 eura.

Oni koje smo zatekli u Osijeku, većinom podržavaju uvođenje vojnog roka. „Svaki mladi čovjek treba da odradi vojsku, da odsluži“, kaže Uglješa, dodajući da se u vojsci mogu steći „dobre navike, vještine“ i „veliko iskustvo“. Gabriel Tadić smatra da je to „korisno i potpuno u redu“, ali ističe kako nakon srednje škole planira upisati fakultet pa bi mu se služenje odgodilo.

Iako je ministar obrane Ivan Anušić u listopadu tvrdio da će sustav krenuti u siječnju, početak je pomaknut. Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, prvi bi novaci u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju trebali stići 1. ožujka. I za dva mjeseca temeljne obuke primit će oko 1100 eura na mjesec. To će im se uračunati u radni staž.

Od 800 novaka koji će prvi ući u vojarne, 200 ih se već prijavilo dragovoljno. No prije obuke svi moraju zakoračiti u ordinacije jednog od 85 dostupnih liječnika. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.