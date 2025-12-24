Motomrazovi donijeli osmijehe koji vrijede više od darova: 'Svima nam srce zaigra'

Neki su žurili na važan susret, a nekima je djedica u crvenom budio sjećanja na djetinjstvo. No, najradosniji su bili oni najmlađi.

Trebalo je samo provjeriti je li bijela brada prava pa otkriti tko je stigao - Djed Mraz i Motomrazovi.

Djed se spremao za fotografiranje, a Motomrazove se ponudilo toplim lepinjicama. Zapjevali su se i zvončići.

Motomrazovi su donijeli mnogo darova za svu dobru djecu. "Zato i dobivaju poklone od nas, ako su bili dobri, ako nisu dobit će i oni koji nisu bili.", objasnio je Djed Mraz.

Bikeri velikog srca posjetili su sve vinkovačke vrtiće i ustanove s bolesnom djecom i razveselili više od dvije tisuće mališana. A ljubav, sreća i radost dijeljenjem se umnožavaju.

Tradicija koja traje 20 godina

"Ovo je najljepše za sve nas, svima nama srce zaigra kad vidimo tu djecu kako nas iščekuju s pjesmom, s osmijehom i to je nešto što ispuni naše srce", priznaje predsjednik Moto kluba Vinkovci Mario Hunjet.

Već 20 godina članovi Moto kluba Vinkovci Božić im žele učiniti što radosnijim.

"Svake godine kad mogu ja sam tu i neću to propustiti nikada, dokle god ide i evo unuk sa mnom i on će preuzeti, sin je tamo na drugom motoru, nama je to sve u godini", kaže Marin, Motomraz iz Moto kluba Vinkovci.

Dar je dobio i onaj tko je darove dijelio, a njegove želje otkrila nam je ona koja ga najbolje poznaje. "On želi samo puno mira, zdravlja i sretnih kilometara, svima", poručila je Baka Mraz.

Uslijedio je veliki zagrljaj i na kraju pjesma za Motomrazove uz čestitke i pozdrave do iduće godine.

