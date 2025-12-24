Pitali smo vas 'koliko ste potrošili na božićne darove'? Evo kako ste odgovorili...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TEMA DANA /

Ovog prosinca u Hrvatskoj se troši više nego lani, pokazali su podaci Hrvatske gospodarske komore (HGK).

"Na jučerašnji dan smo, u odnosu na prošlu godinu, ostvarili veći promet i broj računa. Prošle godine smo na 23. prosinca, najjači dan u prosincu ostvarili 136 milijuna eura, a ove godine 140 milijuna", kaže direktorica sektora za trgovinu HBK, Maja Bogović.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas 'Koliko ste potrošili na božićne darove'? U prilogu poslušajte neke odgovore.