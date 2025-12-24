FREEMAIL
POGLEDAJTE VIDEO /

Od 245 ekipa zimske službe nijedna nije na Sljemenu, Zagrepčani umalo zaglavili u snijegu

Od 245 ekipa zagrebačke zimske službe nijedna nije prošla Sljemenskom cestom u srijedu popodne. Čitateljica net.hr-a zatekla se u neugodnoj situaciji na Sljemenu te nam poslala snimku neočišćene ceste.

"Ralica nije prošla. Uopće ništa nije očišćeno, ni cesta ni stanice, morali smo čekati da se autobus nekako pomakne da bi prošli. Jedva se spuštamo. Stati više ne možemo inače ćemo ostat u snijegu", navodi čitateljica.

Pogledajte video.

24.12.2025.
16:05
danas.hr
