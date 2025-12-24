FREEMAIL
freemail
Primjećujete detalj na prozoru? Čujete li taj poznati muško - ženski glas? Pogledajte malo bolje

RTL je objavio sjajan, jednostavan, kratki najavni teaser za Europsko rukometno prvenstvo koje će se prenositi na kanalima RTL-a i platformi VOYO od 15. siječnja do 1. veljače, a kojem će domaćin biti Danska, Norveška i Švedska. Na kratkom videu možemo vidjeti prozor sportske redakcije RTL-a i rukometni gol koji se našao u redakciji za potrebe snimanja, kao i djelić komentiranja našeg popularnog rukometnog komentatora Filipa Brkića i reporterke Ines Goda Forjan. Rukometno ludilo uskoro će zavladati Hrvatskom, a i vi budite dio toga putem RTL-a i platforme VOYO. 

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo. 

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni kapetan otvorio dušu: 'Nakon zlata u Atlanti Kljajića i mene su razdvajali'

24.12.2025.
16:59
Silvijo Maksan
