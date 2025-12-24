HNS odabrao nasljednika Zlatka Dalića? Jedna stvar je ključna

Iako Hrvatski nogometni savez (HNS) čvrsto stoji uz Zlatka Dalića i želi njegov ostanak na klupi Vatrenih i nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, u nogometnim kuloarima sve se glasnije raspravlja o njegovom potencijalnom nasljedniku. Sam Dalić, najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, u nekoliko je navrata dao naslutiti da njegovoj eri mora doći kraj, otvarajući time prostor za spekulacije. Čini se da Savez, unatoč nadi u nastavak suradnje, ima spreman scenarij za dan kada Dalić odluči reći "zbogom".

Zašto se uopće govori o odlasku?

Zlatko Dalić preuzeo je reprezentaciju u listopadu 2017. kao privremeno rješenje, a danas, gotovo osam godina kasnije, iza sebe ima svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija. Njegov status nacionalnog heroja je neupitan, no on sam nikada nije krio da neće biti "izbornik stotinu godina". Više puta je izjavio da će otići kada osjeti da je ciklusu došao kraj i da je vrijeme za svježu energiju.

Osim zasićenja i želje za novim klupskim izazovom u nekoj od Liga petice, tu su i financijski razlozi koji bi mogli prevagnuti. Dalić je već odbijao ponude koje bi većina teško ignorirala. Nakon srebra u Rusiji 2018. na stolu je imao ponudu iz Kine vrijednu deset milijuna dolara godišnje, a nedavno je, nakon ispadanja s Eura 2024., odbio nevjerojatnih dvadeset milijuna dolara po sezoni od saudijskog Al-Ittihada. Iako je pokazao da mu novac nije primarni motiv, postavlja se pitanje koliko će dugo moći odolijevati takvim astronomskim iznosima.

Slaven Bilić kao logična zamjena

Sportske novosti pišu da se, u slučaju Dalićevog odlaska, ime koje se najčešće spominje kao njegov nasljednik je ono Slavena Bilića. Bivši izbornik vodio je Vatrene od 2006. do 2012. godine, a javnost ga pamti po stvaranju snažne i karizmatične generacije te po mitskoj utakmici protiv Turske u četvrtfinalu Eura 2008. godine. Bilić je i dalje iznimno popularan među navijačima, ima autoritet, veliko trenersko iskustvo iz klubova poput West Hama i Bešiktaša te, što je najvažnije, poznaje sustav i mentalitet reprezentacije.

Bilić je trenutno bez trenerskog angažmana nakon epizode u saudijskom Al-Fatehu. Nedavno je odbio ponudu za preuzimanje češke reprezentacije, a prihvatio je ulogu voditelja sportske emisije "(Ne)uspjeh prvaka", što mnogi tumače kao znak da strpljivo čeka pravu priliku. Njegova dostupnost i dokazana kvaliteta čine ga prvim i najočitijim izborom HNS-a.

Iako je Bilić favorit, spominju se i druga imena. Igor Tudor i Ivan Jurić cijenjeni su stručnjaci s iskustvom iz Serie A, no njihov temperament i beskompromisni stil mogli bi biti prepreka. Robert Prosinečki bio je opcija 2021. godine, a sam Dalić je natuknuo kako bi volio da ga naslijedi netko iz njegovog stožera, poput Ivice Olića ili Vedrana Ćorluke. Ipak, čini se da bi se HNS u slučaju promjene radije oslonio na provjereno i iskusno ime.

Konačna odluka ostaje na Zlatku Daliću. Njegova je želja da vodi Vatrene na Svjetskom prvenstvu 2026. i zaokruži jednu veliku priču. No, ako se odluči povući, čini se da navijači ne trebaju strahovati, jer plan za budućnost postoji, a on uključuje povratak starog, dobro poznatog lica na klupu Hrvatske.

