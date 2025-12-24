Zagrebačka katedrala otvorila vrata nakon pet godina: 'Ovo je prvi put da sam ušao unutra'

BILI SMO S VJERNICIMA /

Nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će polnoćku u zagrebačkoj katedrali prvi put nakon razornog potresa i velike obnove. Vjernici su na Badnjak prvi put mogli ući u nju i pomoliti se.

Zagrebačka katedrala vraća se tako kao srce grada za božićne blagdane. "Lijepo je da se otvorila i da možemo vidjeti sve unutra", kaže Jure. "Došao sam je pogledati, doći ću na misu, veselim se", kaže Ante.

Oštećena u potresima 2020. godine, sada je konstrukcijski ojačana da može pretrpjeti i snažnije potrese. U potresu je srušen vrh južnog tornja, dok je sjeverni toranj stradao te je kasnije uklonjen iz sigurnosnih razloga. Oštećeni su bili i svodovi, zidovi te brojni kameni i dekorativni elementi. A do povratka tornjeva, proći će procjenjuje se još nekoliko godina.

Mise će se održavati redovito svake nedjelje, a vrata katedrale će biti otvorena svaki dan od 8 do 19 sati. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.