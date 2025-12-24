Hrvati troše kao sumanuti, Ivana priznala: 'Jako puno sam dala i nije mi žao!'
U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas 'Koliko ste potrošili na božićne darove'? U nastavku donosimo vaše odgovore
Ovog prosinca u Hrvatskoj se troši više nego lani, pokazali su podaci Hrvatske gospodarske komore (HGK).
"Na jučerašnji dan smo, u odnosu na prošlu godinu, ostvarili veći promet i broj računa. Prošle godine smo na 23. prosinca, najjači dan u prosincu ostvarili 136 milijuna eura, a ove godine 140 milijuna", kaže direktorica sektora za trgovinu HBK, Maja Bogović.
Dan prije Badnjaka premašio je prošlogodišnju brojku računa, ističu iz HGK. "Bilježimo 6.1 milijuna fiskaliziranih računa što je u usporedbi s lani više za nekih 4 posto", dodaje Bogović.
Koliko ste potrošili na božićne darove?
Ivana Matas piše: "Jako puno i nije mi žao. Nije Božić svaki dan, nego jednom u godini."
"Samo za unuku i nikoga više", piše Brigita Ličanka. Ljerka Kirin-Milanović smatra pak kako Božić nema veze s konzumerizmom. "Bit Božića nije u kupovanju darova."
"Manje od 50 eura za njih troje najbližih i sigurno će se razveseliti jer su inače skromni i na Božić gledaju kroz srce, a ne kroz novčanik", poručio je Željko Tvrdić.