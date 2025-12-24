Unatoč cijenama tržnice su krcate, Hrvati će do kraja mjeseca potrošiti 2,5 milijarde eura!

REKORDNE BROJKE /

Gužve na tržnicama i u trgovačkim centrima obilježile su cijeli dan uoči Božića. Oni koji blagdansku kupnju nisu obavili ranije, učinili su to u posljednji trenutak. Potrošnja je pritom veća nego ikad – samo u prosincu trebala bi dosegnuti čak 2,5 milijarde eura.

Od ranog jutra traje utrka s vremenom, a mnogima prvi korak vodi na zagrebačku ribarnicu. Ponuda je bogata, a najtraženije su tradicionalne blagdanske namirnice.

„Ljudi uzimaju orade, brancine, pastrve, šarane, hobotnicu, lignju i sipu“, kaže prodavač Zoran Karamatić. Njegova kolegica Danica Milašinčić dodaje kako se najviše traži bijela morska riba poput orade, brancina, škarpine, kovača i oslića. Cijene su, tvrdi, stabilne. „Normalne su, nisu išle ni gore ni dolje, sve je standardno.“

Kupci pažljivo biraju – traži se najbolji omjer cijene i kvalitete za bogat, ali povoljan blagdanski stol. Ivan Oštir iz Zagreba za tri brancina, tri orade i šest jadranskih lignji izdvojio je 60 eura. „Svake godine cijene idu malo gore“, kaže. S druge strane, Klaudija Vučić, koja živi u Njemačkoj, smatra da su cijene prihvatljive. „Kod gospođe kod koje kupujem orada je 14 eura po kilogramu i to je sasvim u redu.“ Više doznajte u prilogu Marine Brcković.