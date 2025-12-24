FREEMAIL
kakva završnica /

Dva gola u nadoknadi šokirala Casablancu: Burkina Faso okrenula utakmicu u zadnjim sekundama

Dva gola u nadoknadi šokirala Casablancu: Burkina Faso okrenula utakmicu u zadnjim sekundama
Foto: Laurent Sanson/imago Sportfotodienst/profimedia

U drugom susretu skupine E u srijedu se sastaju Alžir i Sudan.

24.12.2025.
16:26
Hina
Laurent Sanson/imago Sportfotodienst/profimedia
U susretu 1. kola skupine E Afričkog kupa nacija u srijedu su u Casablanci nogometaši Burkine Faso s dva pogotka u sudačkoj nadoknadi svladali Ekvatorijalnu Gvineju s 2-1. 

Reprezentacija Ekvatorijalne Gvineje je od 50. minute imala igrača manje, jer je zbog grubog prekršaja isključen branič Basilio Ndong. Unatoč tome Ekvatorijalna Gvineja je povela u 85. minuti pogotkom Marvina Anieboha. 

No, u sudačkoj nadoknadi dogodio se potpuni preokret. Prvo je Georgi Minoungou (90+5) pogodio za izjednačenje, a u osmoj minuti nadoknade Edmond Tapsoba zabija za pobjedu Burkine Faso.

U drugom susretu skupine E u srijedu se sastaju Alžir i Sudan. 

Africki Kup NacijaEkvatorijalna GvinejaBurkina Faso
Dva gola u nadoknadi šokirala Casablancu: Burkina Faso okrenula utakmicu u zadnjim sekundama