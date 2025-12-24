FREEMAIL
NAVIJAČI NEGODUJU /

Osijek sprema veliki povratak? Omiljeni igrač Dinama na meti Sopića

Osijek sprema veliki povratak? Omiljeni igrač Dinama na meti Sopića
Foto: Igor Soban/pixsell

Mudražija je već nosio dres Osijeka u sezoni 2017./18.

24.12.2025.
10:02
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Nakon što je jesenski dio sezone završio na dnu HNL-a, Osijek je odlučio zadržati povjerenje u trenera Željka Sopića i omogućiti mu da kroz pripreme i prijelazni rok rekonstruira momčad po vlastitim zamislima. Prvi potez već je povučen, povratak iskusnog lijevog beka Borne Barišića.

Na Opus Areni se ne planiraju zaustaviti. Kao moguće pojačanje spominje se i Toni Teklić, a prema pisanju Sportskih novosti, Osijek razmatra i dolazak Dinamova veznjaka Roberta Mudražije. Ofenzivac koji je prošle sezone u Lokomotivi zabio 14 golova trenutačno je bez veće minutaže u Dinamu i traži sredinu u kojoj bi imao važniju ulogu.

Mudražija je već nosio dres Osijeka u sezoni 2017./18., kada je upisao 52 nastupa uz tri gola i devet asistencija. Ipak, njegov povratak nije siguran jer mu je, prema navodima, prioritet odlazak u inozemstvo, a ni navijači modrog kluba nisu za taj potez iako Mudražija dobiva šansu na kapaljku. Postoji opcija i da u suprotnom smjeru ode Anton Matković.

