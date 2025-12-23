Navijači ga vole, ali Kovačević ne: Sada je stigla ponuda na Dinamovu adresu

Robert Mudražija jedan je od miljenika Dinamove publike. To se moglo vidjeti na posljednjoj utakmici polusezone kada je Dinamo dočekao Lokomotivu, a Mudražija dobio ovacije na ulasku u igru.

Međutim, Mudražija nije baš u planovima trenera Kovačevića i odigrao je tek 132 minute u šest nastupa u cijeloj polusezoni. Zato nije čudno da kruže priče o Mudražijinom odlasku s Maksimira. Sportske novosti doznaju da je na Dinamovu adresu stigla ponuda za Mudroga iz Slovačke.

Slovan Bratislava ponudio je 500 tisuća eura, a Dinamo navodno traži 700 tisuća. "Ako me pitate o interesima drugih klubova, doista ne bih javno o tome lamentirao, ali istina je da postoji niz onih koji se interesiraju oko njegove situacije, propitkujući status i mogućnosti.

Kažem, njegovo je opredjeljenje jasno, dinamovac do kosti koji samo traži šansu, ali nogomet je živa materija, pogotovo uoči i za vrijeme prijelaznih rokova, i treba vidjeti kako će se stvari rasplesti u kontekstu vizije, ambicija, potreba... Ponavljam, da sada pitate Roberta, rekao bi - samo i jedino Dinamo, no valja vidjeti i racionalno procijeniti postojeću i buduću situaciju", kazao je Robertov agent Boris Živković za SN.

