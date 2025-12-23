Navijači ga vole, ali Kovačević ne: Sada je stigla ponuda na Dinamovu adresu
'Njegovo je opredjeljenje jasno, dinamovac do kosti koji samo traži šansu, ali nogomet je živa materija'
Robert Mudražija jedan je od miljenika Dinamove publike. To se moglo vidjeti na posljednjoj utakmici polusezone kada je Dinamo dočekao Lokomotivu, a Mudražija dobio ovacije na ulasku u igru.
Međutim, Mudražija nije baš u planovima trenera Kovačevića i odigrao je tek 132 minute u šest nastupa u cijeloj polusezoni. Zato nije čudno da kruže priče o Mudražijinom odlasku s Maksimira. Sportske novosti doznaju da je na Dinamovu adresu stigla ponuda za Mudroga iz Slovačke.
Slovan Bratislava ponudio je 500 tisuća eura, a Dinamo navodno traži 700 tisuća. "Ako me pitate o interesima drugih klubova, doista ne bih javno o tome lamentirao, ali istina je da postoji niz onih koji se interesiraju oko njegove situacije, propitkujući status i mogućnosti.
Kažem, njegovo je opredjeljenje jasno, dinamovac do kosti koji samo traži šansu, ali nogomet je živa materija, pogotovo uoči i za vrijeme prijelaznih rokova, i treba vidjeti kako će se stvari rasplesti u kontekstu vizije, ambicija, potreba... Ponavljam, da sada pitate Roberta, rekao bi - samo i jedino Dinamo, no valja vidjeti i racionalno procijeniti postojeću i buduću situaciju", kazao je Robertov agent Boris Živković za SN.
