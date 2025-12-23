Boban Englezima: 'Da nisam to napravio, izdao bih svoje ideale, a Infantina ne mogu gledati'

Novinar uglednog engleskog The Guardiana Nick Ames proveo je u Zagrebu dan s Dinamovim predsjednikom Zvonimirom Bobanom i na pravio veliki intervju.

„Čitav život sam govorio da volim Dinamo, ove ljude, ovaj grad, svoju zemlju. Imao sam priliku reći 'Ne, imam 57 godina, udobno ću živjeti i odmarati se na otoku’, ali onda bi to bila izdaja svih vrijednosti za koje sam živio", objasnio je Boban svoje razloge dolaska u Dinamo.

U razgovoru otkriva i prošle sukobe i napuštanje UEFA-e jer se nije slagao s promjenama statuta koje su omogućavale predsjedniku Čeferinu novi mandat. "Imali smo jako lijep odnos u ovih nekoliko godina, a i s obitelji također. Ali učinio sam što sam morao i vrlo dobro sam mu to objasnio. On je izabrao svoj put, to je to, i želim mu samo najbolje", kazao je Boban o Čeferinu s kojim više ne razgovara.

Boban je kritizirao i FIFA-u i njezina predsjednika Giannija Infantina posebice posljednju epizodu s tzv. Mirovnom nagradom i Donaldom Trumpom. „Nepoštovanje i neodgovorno“, kaže o postupcima svog bivšeg šefa. „Nisam to mogao gledati. Iznenadio sam se što je počeo razmišljati na ovaj način, previše politički, opsjednut političarima i svim tim pričama", oštar je Zvone.

'Ne radi se o mržnji, već o slobodi'

Boban se dotaknuo i Domovinskog rata, a jedan od okidača je bila i čuvena utakmica s Crvenom zvezdom na Maksimiru u kojoj je veliku ulogu igrao i Boban koji je branio navijače Dinama.

„Bio je to kolektivni trenutak, ne moj. Kolektivni trenutak hrvatske mladeži koja nikada nije osjetila toliko nepravde i okupljala se za hrvatsku stvar. Bili smo buntovnici, pružali otpor, ali pravi heroji su dečki koji su se borili u ratu za našu slobodu. To je puno, puno veće od mene.“

"Bio sam ponosan na nas tog dana, ponosan na mlade ljude i kako smo reagirali. Što smo tražili? Slobodu. Učinili smo pravu stvar. Nije se radilo ni o nacionalizmu, ni o mržnji između Hrvatske i Srbije, samo o pravdi i slobodi", kazao je Boban pa zaključio: "Mogu pročitati milijun knjiga i dobiti milijun diploma, ali u duši sam i dalje nogometaš".

