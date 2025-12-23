Talijani donose bombu! Livaković je bio na pragu Dinama, ali...

Sprema li nam se apsolutna bomba i iznenađenje prijelaznog roka? Talijanski insajder koji prati Juventus Mirko di Natale piše kako Juventus želi dovesti Dominika Livakovića.

Natale piše kako je Juventus spreman dovesti Livakovića kako bi se borio za poziciju prvog vratara s Di Gregorijem ako Mattia Perin napusti klub. Dobro je poznato da Livaković još nije nastupio za Gironu i to se niti neće dogoditi do siječnja što bi omogućilo Livakoviću da potraži novi klub.

‼️Mercato News: #Juventus conducted a scouting inquiry for Dominik Livakovic. The Croatian goalkeeper's priority is to find a club where he can be a starter (or compete for the position). Should Mattia Perin leave Juve, the Bianconeri would look for a second goalkeeper.… pic.twitter.com/6OnAPerYyS — JuveFC (@juvefcdotcom) December 22, 2025

Iako se činilo da je Livaković sve dogovorio s Dinamom, možda tu situaciju poljulja ovaj interes velikog talijanskog kluba. Po ovome što piše talijanski insajder, čini se da bi Livaković opet mogao biti na klupi, a to hrvatska jedinica sigurno ne želi, posebice ne uoči Svjetskog prvenstva 2026.

Vidjet ćemo što će se dogoditi u siječnju.

