ŽELI GA VELIKAN /

Talijani donose bombu! Livaković je bio na pragu Dinama, ali...

Talijani donose bombu! Livaković je bio na pragu Dinama, ali...
Foto: Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia

Dobro je poznato da Livaković još nije nastupio za Gironu

23.12.2025.
10:24
Sportski.net
Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia
Sprema li nam se apsolutna bomba i iznenađenje prijelaznog roka? Talijanski insajder koji prati Juventus Mirko di Natale piše kako Juventus želi dovesti Dominika Livakovića.

Natale piše kako je Juventus spreman dovesti Livakovića kako bi se borio za poziciju prvog vratara s Di Gregorijem ako Mattia Perin napusti klub. Dobro je poznato da Livaković još nije nastupio za Gironu i to se niti neće dogoditi do siječnja što bi omogućilo Livakoviću da potraži novi klub.

 

 

Sve o Dominiku Livakoviću čitajte na portalu Net.hr.

Iako se činilo da je Livaković sve dogovorio s Dinamom, možda tu situaciju poljulja ovaj interes velikog talijanskog kluba. Po ovome što piše talijanski insajder, čini se da bi Livaković opet mogao biti na klupi, a to hrvatska jedinica sigurno ne želi, posebice ne uoči Svjetskog prvenstva 2026.

Vidjet ćemo što će se dogoditi u siječnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Zabava, smijeh i puno živciranja! Pripremite sredstva za smirenje: Vrijeme je za rukomet

Dominik LivakovićJuventusDinamo
