Navijači kultnog kluba u sjajnoj Božićnoj tradiciji: 'Prvi put u pet godina uspjeli smo nabaviti ulaznice'

SVIJEĆE I ŠALOVI /

Slika dana su navijači Union Berlina koji su se tradicionalno okupili na stadionu gdje su pjevali božićne pjesme, zapalili svijeće i podignuli šalove najdražeg kluba. Bilo je ih 28 tisuća na jednome mjestu - sve zbog tog osjećaja zajedništva i topline koji ovaj događaj nosi više od dva desetljeća.

Atmosfera na stadionu kao iz bajke – navijači svih uzrasta, melodije klupskih i božićnih pjesama iz grla gotovo 30 tisuća ljudi. Svi s crvenim šalom i svijećom u rukama, nastavili su dugogodišnju tradiciju pjevanja božićnih pjesama.

"Dolazim godinama. Doći i pjevati ovdje je uvijek fantastično. Uvijek je prijateljska atmosfera."

Božićna tradicija počela je prije 23 godine, s pjesmom manje od stotinu ljudi. No, broj sudionika iz godine u godinu je rastao. Pa se ove godine okupilo više navijača nego na domaćim utakmicama Bundeslige. Mnogi su jedva došli do ulaznica – koje su rasprodane u rekordnom roku.

"Mnogi ljudi ovdje na stadionu vjerojatno bi rekli da je to dio tradicije. Mi smo prvi put na božićnom pjevanju, prvi put u pet godina uspjeli smo nabaviti ulaznice."