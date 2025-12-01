Otkrili ste nam trikove za 'preživljavanje' prometnih gužvi

Jutros je prvi put na radni dan testirana nova prometne regulacije uz zagrebački Vjesnik gdje se ponovno se može voziti u oba smjera.

No, skretanje ulijevo iz Slavonske na Savsku cestu je strogo zabranjeno. Mnogi vozači jučer takvo prometno rješenje nisu poštovali zbog čega su se stvarale prometne gužve, ali i potencijalno opasne situacije. Jutros - potpuno drugačija situacija jer je policija usmjeravala sve vozače na raskrižju koji su pokušavali skrenuti da nastave voziti ravno kako se ne bi stvarale gužve.

"Mogu razumjeti da je to zasmetalo dio ljudi koji moraju sada ići 2-3 minute okolo međutim moraju znati da tih 100, 200, 300, 400 vozila u danu će morati ići okolo, ali zbog toga smo dobili da 10 tisuća ljudi može proći u danu istok zapad što je ipak dominantniji smjer", objasnio je Andro Pavuna, pročelnik gradskog ureda za promet.

'Koji su vaši trikovi za "preživljavanje" prometnih gužvi u Zagrebu?'

Evo nekoliko odgovora:

"Krenuti sat i pol ranije da se stigne na posao!!!", poručila je Milka Gavić.

"Nastojim koristiti javni prijevoz. Brže i jeftinije", savjetovala je Lidija Novak, dok je Dario Keić rekao da on jednostavno ide pješke.

"Izbjegavanje vožnje na puni sat", rekao je Denis Papež.

