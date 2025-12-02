FREEMAIL
POZIVAJU NA MOLITVU I ZAJEDNIŠTVO /

Družba sestara milosrdnica nakon istrage objavila priopćenje o ozlijeđenoj časnoj sestri

Družba sestara milosrdnica nakon istrage objavila priopćenje o ozlijeđenoj časnoj sestri
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell - ilustracija

Ovo je prvo oglašavanje iz Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije nakon slučaja časne sestre

2.12.2025.
16:16
danas.hr
Dusko Jaramaz/pixsell - ilustracija
Zagrebačka policija jutros je zaključila opsežno kriminalističko istraživanje o slučaju ozljeđivanja časne sestre. Utvrdili su kako napada na časnu nije bilo.

Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb objavile su priopćenje povodom dovršetka kriminalističkog istraživanja.

„Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja časne sestre, ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji. Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć ozlijeđenoj časnoj sestri pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi“, pišu u svojem priopćenju iz Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga.

Provincija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, koja je očigledno čekala da se dovrši službena policijska istraga kako bi se prvi put oglasile u javnosti u vezi svega što se s članicom njihove družbe događalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarnu časnu iz Paga svi obožavaju: Svaki dan ustaje u četiri i peče čuveni specijalitet

časna SestraNapadPriopćenjeSestre Milosrdnice
