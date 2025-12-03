Tri su metode za rušenje Vjesnika: Stručnjaci navijaju za jednu, a evo kako bi to trebalo izgledati

Rušenje Vjesnika najvjerojatnije neće biti ove godine. Ministarstvo graditeljstva mora razmotriti 18 ponuda koje su im pristigle, a koje su zatražili od 34 gospodarska subjekta. Kriterij odabira bit će brzina, cijena i kvaliteta izvedenih radova.

Kako doznajemo u Ministarstvu neke od metoda strojnog rušenja su dohvat bagerom od vrha prema dnu, rezanje takozvanim dijamantnim rezom i letećim bagerom. Tu je i najviše spominjana metoda miniranja. Slijedi analiza svih ponuda.

"Samo rušenje, miniranjem bi, vjerojatno se najbrže izvelo i ako bi se, a vjerujem da se mogu osigurati sve mjere i za okolne Ne znači zgrade i za vodove ispod. To bi vjerojatno išlo najbrže. Međutim, naravno, i metode uklanjanja. Recimo, rezanjem, nekakvim dijamantnim krunama bi relativno funkcionirale. Možda bi duže trajale, ali vjerojatno bi se ne bi previše sama ta konstrukcija dinamičkih uzbudila. Ali, naravno, to sada ovisi o svakom ponuđaču. Kakvu tehnologiju ima? Jako je bitna tehnologija uklanjanja i vrijeme koje će mu trebati da ukloni tu zgradu", kaže Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Stručnjaci predlažu miniranje

Zagrebački Rudarsko-geološko-naftni fakultet predlaže rušenje Vjesnika miniranjem. Kako bi ono izgledalo otkriva Kristina Čirjak koja je razgovarala s profesorom Mariom Dobrilovićem.

Što vaša ponuda točno uključuje?

Mi smo projektanti koji izrađujemo tehnologiju rušenja miniranja u ovom konkretnom slučaju.

Zašto ste se odlučili za metodu miniranja?

Mi smo se odlučili zato što to radimo. Mi poučavamo miniranje, pa tako i rušenje miniranjem. Svaka metoda ima svojih prednosti i nedostataka, tako i miniranje i strojni način rušenja koji je, ajmo reći druga grupa opcija za rušenje Vjesnika.

Kako bi to miniranje po vama trebalo izgledati?

Naša ideja je da se Vjesnikov neboder rotira u smjeru zapada. To je jedna kombinirana metoda koja uključuje i urušavanje u tlocrt, ali i rotaciju. Mi očekujemo da materijal Vjesnika ne bi trebao izaći van sadašnje parcele, odnosno ograde Vjesnika i da bi se prilično trebao slomiti prilikom samog pada bez intenzivnog udara i vibracija o tlo.

Koliko je taj proces zahtjevan?

Svaki projekt miniranja, pogotovo rušenje miniranjem je zahtjevno, isto kao što je svako rušenje i mehanizacijom zahtjevno. Sve vam ovisi koliko se dobro pripremite. Ono što je najvažnije kod tih projekata da bude izuzetno visok naglasak na sigurnost.

Rekli ste da treba izbušiti dvije tisuće rupa?

Da, to je nekakva procjena. To u biti nije niti nije velik broj. Zato što su to male rupe koje se postavljaju u noseće elemente građevine i u te rupe se stavljaju mali naboji male mase koji su raspoređeni kako u prostoru, tako u vremenu.

I koliko bi to sve koštalo?

To vam ne mogu reći. Cijeli financijski dio mi ne kalkuliramo. Mi smo napravili tehnički troškovnik radova na bazi kojega su ili će izvođači dati svoje ponude Ministarstvu gospodarstva.