Gorjelo reciklažno dvorište, glomazni otpad planuo u sekundi: 'Svijetlilo je, bučalo, a onda eksplodiralo'

U osječkom reciklažnom dvorištu požar, eksplozije i gusti crni dim. Dramatične noćne scene još se prepričavaju.

„Ja sam čula kao da nešto eksplodira, tako nešto, neke eksplozije.“ kaže Kata.

„Jesu, eksplozije su bile, vidjelo se ovdje, mi tu blizu stanujemo i požar se vidio, dakle doista je i svijetlilo i bučilo.“ kaže Denis.

„Čuli smo zavijanje sirena.“ kaže Stjepan.

Jer su nakon dojave na mjesto požara brzo stigli vatrogasci, a kako reciklažno dvorište nema 24 satnu čuvarsku službu u prostor su morali provaliti.

„Imali smo mali otežani pristup zato što je prostor ograđen i pod video nadzorom, ali evo morali smo primijeniti nasilno otvaranje vrata.“ kaže Goran Ivković, zapovjednik JVP Grada Osijeka.

'Nije bilo neka zahtjevna intervencija'

Nakon što su prerezali lanac s lokotom kojim je kapija bila zaključana vatrogasci su počeli gasiti vatru u kontejneru iz kojeg su odjekivale eksplozije.

„Gorio je kontejner i vidio sam neke eksplozije i navodno da je od bočica nekih plinskih.“ kaže Stjepan.

„Kao od laka za kosu i tako nešto da je bilo, te pod pritiskom, pa su one eksplodirale.“ kaže Kata.

„Događale su se neke male eksplozije, vjerojatno se radi znači o dezodoransima ili takve neke vrste sprejeva.“ kaže Goran Ivković.

Vatrogasne ekipe s dva su vozila uspjele vodom ugasiti požar koji je gorio u kontejneru s glomaznim otpadom.

„Taj kontejner je nekih dvadesetak kubika, tu u glomaznom otpadu bude većinom drveni dio, znači budu neki stari ormari, kuhinje.“ kaže Igor Pandžić, direktor komunalnog poduzeća Unikom d.o.o.

„Tako da nije bilo neka zahtjevna intervencija, kažem i sam povratak u postrojbu je negdje oko 40 minuta s dogašivanjem, pretresanjem tog cijelog kontejnera.“ kaže Goran Ivković.

Površina od nekih 20 kubika

Otpad u kontejneru je izgorio i bit će teško utvrditi što je uzrokovalo požar, a komunalci kažu da sumnjaju na elektronsku cigaretu.

„Vjerojatno je netko kada je dovezao glomazni otpad, vjerojatno je to bila e cigara ili elektronska ta cigareta, došlo je do samozapaljenja i zapalilo se i proširilo na taj glomazni otpad.“ kaže Igor Pandžić.

U reciklažnom dvorištu razvrstano je pedesetak vrsta otpada, no zahvaljujući propisnom skladištenju požar se nije proširio.

„Radilo se znači o površini od nekih 20 kubika, s obzirom na to da su primijenjene dobre mjere zaštite od požara, taj požar se nije proširio i na ostale kontejnere koji su bili tamo uskladišteni.“ kaže Goran Ivković.

Nakon ovog požara Unikom u svojim reciklažnim dvorištima najavljuje i uvođenje nadzora termalnim kamerama jer opreza u ovakvim slučajevima – nikada dosta.