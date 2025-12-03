Inter zacrtao nova imena: Nakon ‘Hajdukovog bisera’, cilj im je i vratar Premier lige

Milanski Inter počeo je pregovore oko dovođenja talijanskog vratara Guglielma Vicarija iz Tottenhama, navode tamošnji mediji ove srijede.

Inter se time već sada sprema za iduću sezonu kada će vjerojatno ostati bez svog sadašnjeg golmana, sjajnog Švicarca Yanna Sommera. Na kraju aktualne sezone Sommeru ističe ugovor s Interom, a i njegovih 36 godina nisu jaka garancija za budućnost. Sommer je član Intera od 2023. godine.

Talijan Vicario je profesionalnu karijeru počeo u Udineseu, a nakon toga je još boravio u Fontanafreddi, Veneziji, Cagliariju, Perugiji i Empoliji. Italiju je ovaj 29-godišnjak napustio po prvi puta kada je zgotovio transfer u Tottenham čiji je član od 2023. godine.

U karijeri je Vicario skupio i pet nastupa u dresu talijanske reprezentacije.

Inter je prošle sezone igrao finale Lige prvaka gdje je poražen od PSG-a. Trenutačno je treći na ljestvici talijanske Serie A, a četvrti na ljestvici Lige prvaka.

