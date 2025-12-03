FREEMAIL
Prije četiri dana je šokirao Hajduk pogotkom sezone, a sada je zabio još jednu bombu

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

U 58. minuti utakmice osmine finala Kupa između Varaždina i Osijeka, Duvnjak je izjednačio na 1:1

3.12.2025.
18:43
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Tomislav Duvnjak u subotu je postigao nevjerojatan pogodak protiv Hajduka na Poljudu koji se još vrti po bespućima interneta. Još se nismo niti ohladili, a Dule je zabio novu golčinu.

U 58. minuti utakmice osmine finala Kupa između Varaždina i Osijeka, Duvnjak je izjednačio na 1:1, a pogodak je opet prava majstorija. Duvnjak je očito pun samopouzdanja jer je s otprilike 25 metara potegnuo i pogodio gornji lijevi kut Ćurčijina gola. 

Sve o Hrvatskom kupu čitajte na portalu Net.hr.

Pogodak Duvnjaka pogledajte OVDJE.

Za Osijek je u 38. minuti zabio Arnel Jakupović

Nk VaraždinNk OsijekHrvatski KupTomislav Duvnjak
