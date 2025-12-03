Hassan Haidar Diab o valu uvreda i kako ga balavci po Zagrebu nazivaju 'mudžahedinom'

U HRVATSKOJ ŽIVI 46 GODINA /

Pojedinci su širili laži o “islamskom teroristu, Afganistancu i stranom radniku” kojem je zasmetao križ oko vrata časne sestre, pa ju je izboo nožem uz vjerske povike. To se nikada nije dogodilo, ali na temelju te izmišljotine eskalirala je mržnja prema svima koji nemaju “dovoljno bijelu” kožu. U Direktu je jučer govorio Hassan Haidar Diab, hrvatski novinara koji u Hrvatskoj živi 46 godina, a kojem sada balavci na cesti psuju mudžahedinsku majku. Hrvatska je njegova domovina, a ovo su komentari koji su uslijedili: “Nije ti to tvoja domovina”, “terorist Hezbolaha”, “Gubi se u Libanon”, “Idi u Kabul”, “Vrati se u Siriju”, “Hrvatska je bijela država”.

Novinar Večernjeg lista, ratni reporter i analitičar Hassan Haidar Diab gost je Direkta. Cijeli razgovor pogledajte u videu