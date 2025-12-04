Koke su na ovoj osječkoj farmi snijele milijardito jaje. Što je sve važno da bude kvalitetno?

Jubilarno jaje – veliko, kao i brojka od milijardu jaja proizvedenih na ovoj farmi koka nesilica.

"Farma radi od 2008. godine i jednim kontinuiranim ulaganjem u organizaciju kao i ulaganjem u dobrobit životinja, evo došli smo do tog rezultata", kaže voditeljica peradarske proizvodnje Ana Hell Kurevija.

Za jubilarni rezultata najzaslužnije su ipak koke nesilice. "Tijekom 12 mjeseci jedna nesilica koja proizvodi na farmi snese nekih 320 do 330 komada jaja, to je izuzetno veliki broj s obzirom na to da je njena tjelesna masa u prosjeku dvije kile", objašnjava profesorica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Zlata Kralik.

Za kvalitetu jaja važna je i hrana koju koke jedu, a ovdje je proizvedena u vlastitoj tvornici. "Što automatski garantira jednu kvalitetu hrane i sigurnost konačnog proizvoda", dodaje Hell Kurevija.

A to je proizvod koji se rado konzumira, posebno ako je domaći.

Zdravi specijalitet

Jaja se mogu jednostavno pripremiti. Mnogi vole jaja na oko, a može se napraviti i poseban specijalitet. "Moram reći da baka pravi onako slavonski, odnosno osječki šmarn, to su jaja zajedno s brašnom i to se nešto muti, to djeca jako, jako vole", otkriva nam Sanela iz Osijeka.

Najvažnije je da su jaja i vrlo zdrava namirnica.

"Izuzetno su bogata proteinima, vitaminima, jako puno ima dobrih minerala i ono što je jako važno ljudima, antioksidansi su danas popularni u prehrani, a jaje je bogato upravo s dva – s luteuinom i zeaksetinom", ističe profesorica Kralik.

Pa je opravdana dobro poznata izreka o jajima - svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje.

Jaja proizvedena u Hrvatskoj prošle godine pokrila su oko 80 posto potreba domaćeg tržišta, izvezeno je sedam i pol, a uvezeno 11 tona jaja, najviše iz Ukrajine.

"Hrvatska ima relativno stabilnu proizvodnju jaja, u prošloj godini proizveli smo ukupno 666 milijuna komada jaja, što je nekih 20 milijuna više nego godinu prije", poručuje stručni suradnik HGK Županijske komore Osijek Igor Mikulić.

U Hrvatskoj je registrirano 312 objekata s oko dva i pol milijuna koka nesilica, pri čemu ima razloga za zadovoljstvo jer je to, u odnosu na trogodišnji prosjek, 10 posto više objekata i 5 posto više koka nesilica. Najzadovoljniji su ipak oni čije su koke upravo proizvele jubilarnu – milijardu jaja.

