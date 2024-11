Igor Pamić dao je veliki intervju portalu Net.hr koji smo podijelili na tri tematska dijela. U prvom je govorio o Tončiju Gabriću koji je pokopan jučer u Gornjem Sitnom. U drugom se dotaknuo Dinama i Hajduka, dok je u trećem pričao o Bad Blue Boysima.

Zašto smo s bivšim nogometašem i reprezentativcem Hrvatske, danas trenerom Karlovca, pričali o Dinamovim ultrasima?

Zato što fascinira to strpljenje kojeg imaju Boysi u situaciji kad Dinamo ima krizu rezultata u SuperSport HNL-u. BBB-ovci ne zvižde i ne negoduju, ne stvaraju pritisak, nego pjesmom drže Dinamo iznad vode da ne potone. Obavezali su se na bezvrevnu podršku voljenom klubu, iako nisu zadovoljni u ovim trenucima kako Plavi igraju u prvenstvu. Totalni mazohizam koji oduševljava i impresionira...

Div iz Žminja je dao zanimljivo viđenje ove situacije...

"Kad govorimo o toj temi moramo jednu stvar istaknuti. Znači, kao što kažemo da je Dinamo gospodski klub i zna se da je gospodski klub oduvijek, isto tako moramo znati da Dinamo ima kulturu navijanja. Među navijačima uvijek ima ekstrema, ovakvih, onakvih, ima svakakvih stvari za vrijeme utakmice jer je to adrenalin, kao što su igrači pod adrenalinom i dobiju crveni karton. Navijači svoje nezadovoljstvo iziskuju i pokazuju na određeni način ili sreću isto tako. Nogomet je emocija. To je tako sasvim normalno, međutim to što se događa zadnjih godina na Maksimiru, navijači Dinama su stvarno napravili zaokret među svim navijačkim skupinama i stvarno su fascinantni. To me posebno veseli", govori nam Igor Pamić i dodaje:

"Ne bi sad nikako bilo dobro, nikako, da navijači u tim momentima za Dinamo budu negativni. To ne vodi ničemu. I dalje ostaje ona moja izjava - sad Dinamu treba krvi, a poslije kad bude prvi neće mu trebati. To je tako i to će ostati za sva vremena. Zašto su Bad Blue Boysi najbitniji? Cijenim sve navijače Dinama, jednako poštujem i one sa zapadne tribine, istočne, južne, tako svejedno, međutim Boysi su ti koji daju dominaciju, impuls Dinamu i igračima na terenu. Oni i idu na gostovanja gdje god Dinamo igrao i jednostavno nakon utakmice, kad ti izgubiš, kad nemaš dobar dan i kad dobiješ podršku od onih za koje se zna da su došli da pomognu momčadi, da navijaju, svejedno su ti odali poštovanje, priznali da je svi imaju loš dan".

Isto tako, navijači čekaju reakciju....

"Stariji igrači i nositelji igre Dinama moraju preuzeti stvar u svoje ruke, ne sa taktičke strane jer igrači moraju izvršavati zadatke trenera, ali nitko mi ne može objasniti da sami igrači odigraju utakmicu da baš bude toliko dekoncentracije i da primiš 4 gola. Ali, postoji ono ali, i to je nogomet. Treba ga tako prihvatiti. Bjelica će morati dobro razmisliti da li su mu svi igrači spremni odgovoriti na takav način njegovog rada, treba vidjeti tko je u kojoj situaciji najbolji."

I za kraj je dodao:

"Dobro treba to procijeniti i za Dinamo neće biti nikakvih problema jer strahovito puno bodova ima do kraja. Znači, ne trebaš gledati koliko si u zaostatku. Dinamo ima još tri utakmice s Hajdukom ove sezone, znači teoretski ako dobije sve tri, imaju +2. Liga 10 je specifična. Ima tu još puno puno kola i igre do kraja, utakmica. Previše je bodova u igri, ovo je tek početak i ovo je tek zagrijavanje", zaključio je Igor Pamić.

