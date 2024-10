'Hajduk čitavo vrijeme ima krizu igre, a Dinamo ako popravi samo tu jednu stvar bit će prvak'

Poznati bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, danas trener Karlovca Igor Pamić, jučer je za Net.hr dao intervju koji je odjeknuo Hrvatskom. U prvom dijelu razgovora s Divom iz Žminja dotaknuli smo se Tončija Gabrića, a Paminjo je poslao dubokoumnu, dirljivu, tako iskrenu i točnu poruku čitavoj naciji. U drugom dijelu razgovora dotaknuli smo se aktualne situacije u SuperSport HNL-u, Dinama i Hajduka.

Što se događa s Dinamom? Bjelica nije još uspio stablizirati momčad.

"Smjena trenera u Dinamu, a to sam već rekao, možda i nije bila potrebna, jer nisam vidio što to novi trener može odmah dati Dinamu što momčad u tom momentu nema. Zašto? Vrlo jednostavno, ponovit ću opet - Dinamo je prošle sezone osvojio naslov prvaka, Kup, ušao u Ligu prvaka. Ništa više od toga se ne može i u tom momentu, bez obzira na sve, bez obzira što je Bjelica imao uspjeha s Dinamo i sve, bilo je riskantno. To ne znači da neće završiti dobro na kraju. Dinamo je uzeo bod Monacu, uzeo 3 boda u Salzburgu, moramo gledati i drugu stranu, ne možemo samo kritizirati sad. Ima i drugih dobrih stvari koje su se dogodile nakon dolaska Bjelice u Dinamo, povratka bolje rečeno", govori Igor Pamić.

Bjelica mora dobro razmisliti s kojim igračima igrati Ligu prvaka i SuperSport HNL, koje nogometaše koristiti u kojem trenutku...

"Treba ostati prizeman, a ovo što se događa sad, nekako ja uspoređujem s prvim mandatom Bjelice i sad ovim drugim. On je i tada u Europi igrao s jednom momčadi, u HNL-u s drugom. Puno je rotirao u prvenstvu. Tada je imao čak i manje mogućnosti, mislim da sad ima više, širi roster, bolje igrače, kompletno bolju momčad. Sad stvarno ima puno dobrih nogometaša, igrači koji smatraju da moraju igrati i u tom momentu kad ti igrač taj ne igra, normalno da dolazi do nervoze. Nervoza je prisutna već duže vremena. Sama smjena kad ti mijenjaš trenera to je znak nervoze u klubu, znači da nešto nije dobro. I to je bio možda i ključni trenutak. Uvijek igrači najviše gledaju što se u klubu događa, jer se osobno njega tiče."

'Ključni problem Dinama je - pristup'

Nastavio je Pamić secirati problematiku...

"Toliki broj ključnih igrača koji imaju i svoje karijere, koji imaju dobre ugovore, treba izuzetno paziti na njihovo psihološko stanje. Moram sigurno reći i drugu stvar, da je Dinamo možda bio i nakon te utakmice s Monacom, koju su odigrali dobro, da možda Dinamo ipak nije ušao u te utakmice 100%. Uvijek govorim o psihi i psihološkoj pripremi utakmice, jer bez obzira na sve, svaka čast Dinamu, ali ovaj Osijek, pa ja ne znam, ali Dinamo nije primio ni od Arsenala ni od Tottenhama toliko golova, ali je od Osijeka. U pitanju je samo pristup i to se može promijeniti. U Dinamu i dalje ima kvalitete, u Maksimirskoj 128 i dalje stanuje nogometna kvaliteta, međutim pristup trebaju promijeniti, tu leži ključni problem. Uvijek tu apeliram na igrače, uvijek tu apeliram na starosjedioce, senatore, vođe, iskusne igrače, koji su snaga Dinama, da oni to sad preuzmu u svoje ruke, pogotovo što se tiče SuperSport HNL-a."

Jedno pritom Igor tvrdi...

"U tom slučaju, bez obzira na sve, bez obzira što zaostaju za Hajdukom -7, za Dinamo neće biti problema i Dinamo će na kraju biti prvak, to uopće nije sporno. Nemojte zaboraviti jednu stvar, da je Dinamo prošle godine kasnio s puno bodova, ali pogledajte samo s koliko bodova je na kraju bio ispred Hajduka. Nemojte to zaboraviti. Drugo, svi moramo razmišljati koliko je još bodova u igri, koliko će se još igrati, koliko kola još ima... "

'Ja sam vidio Hajduk stabilnije i bolje prošle sezone nego ovu'

Hajduk još nije imao kriznu situaciju, a vidjet ćemo kako će momčad Gennara Gattusa reagirati kad zaredaju s porazima, kad dođu porazi na red, a doći će. Teško je za povjerovati da Bijeli do kraja sezone neće izgubiti...

"Hajduk čitavo vrijeme ima kriznu situaciju, ima krizu igre. Hajduk nema krizu rezultata, međutim ima krizu igre. To mi nitko ne može objasniti. Ja sam vidio Hajduk stabilnije i bolje prošle sezone nego ovu. Rezultat je odličan, super, čestitam Hajduku i Gattusu, bravo, nema tu uopće dileme, ali ja ih ne vidim tako dobro. I što ja govorim - čekajmo moment, čekajmo prvi poraz, jedan - dva kiksa. I Hajduk se nikad nije znao snalaziti, vidjet ćemo hoće li ovaj put. Prošle sezone se to dogodilo i kod Hajduka i kod Rijeke", zaključio je Igor Pamić.

