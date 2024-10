Naslijeđe Tonči Gabrića je ogromno: 'Na to bogatstvo njegova obitelj treba biti ponosna'

Samir Toplak gostovao je u utorak u podcastu Net.hr-a. Drugi put je Samir, poznati nogometni trener koji trenutno radi u NK Rudeš u Prvoj NL (druga liga nominalno), gostovao u našem studiju. Prvi put prije dvije godine.

U uvodu podcasta osvrnuo se na iznenadnu smrt slavnog golmana Hajduka i Hrvatske, velikog Tončija Gabrića. Tonči Gabrić preminuo je u ponedjeljak ujutro. Njegova smrt potresla je čitavu sportsku Hrvatsku.

"U šoku smo svi mi koji smo bili dio tog sportskog života Tončija Gabrića. Nevjerojatno kako čovjek općenito brzo ode i iza sebe ostavi veliki trag. Tonči je bio jedan dobar duh, bez obzira što smo bili na suprotnim stranama, ali Tonči je legenda jednog velikog kluba i hrvatske reprezentacije. Stvarno sam u šoku. Iskrena i duboka sućut obitelji i svima koji su uz njega. Čitam od mojih kolega, sportaša, bivših igrača, svi smo u šoku i pridružujem se stvarno velikoj tugi."

Toplak je kazao i sljedeće:

"Tonči je bio izuzetan fighter na terenu. Znači, nevjerojatan fighter, dok je u privatnom životu, koliko sam uspio to primijetiti, koliko smo si komunicirali, poznavali, bio je jedan dobar duh, tiši čovjek, ali u njemu je gorila vatra uvijek. Samim tim kakav je on bio kao vratar pokazuje s kakvim žarom je pristupio poslu i stvarno je puno radio i na trenerskom planu. Najbitnije je da kad odeš s ovog svijeta, što ostaviš iza sebe. Njegovo je naslijeđe ogromno i to je neko bogatstvo na koje njegova obitelj treba biti ponosna."

Razgovarali smo sa Samirom Toplakom skoro 50 minuta. Pogledajte u priloženom videu gore o čemu smo sa Samirom sve razgovarali.

