Volim Bjelicu, ali igra s trojicom iza protiv Osijeka mu je bila za 'A je to'

Nenad Bjelica promašio je protiv Osijeka s trojicom iza, to jednostavno nije izgledalo dobro. Torrente, Bernauer i Mmaee izgledali su kao da prvi put igraju nogomet. U nekim trenucima su sva trojica bila na jednom igraču, a Mmaee je prednjačio u trivijalnim potezima i začudio koliko može gledati igrača kako mu dolazi i stajati mirno, kao da čeka cugu na šanku. Mmaee je na početku sezone bio sjajan, ali sad izgleda kao da mu se ne da više igrati. Što sezona odmiče, on je sve lošiji i lošiji. Nenad Bjelica priznao je pogrešku i rekao kako je on kriv za poraz. Novinarima je na pressici rekao:

"Kao dječji vrtić smo."

Dodao bih da su trojica iza izgledala kao A je to.

Vidjelo se koliko igri Dinama nedostaje Kévin Théophile-Catherine. Dosta ga se kritizira i s pravom ponekad, ali to je takav tip igrača da, kad pogriješi, onda je to kardinalno, ali kad odigra dobro, onda briljira. Jednostavno, igra u obrani, a to je vrlo specifična i osjetljiva pozicija, pogotovo u slučaju Kévina Théophile-Catherinea.

Igra s trojicom iza je vrlo rizična i igrači koji igraju u toj formaciji, govorim o braničima, moraju biti maksimalno uigrani, sinkronizirani i klase. Juventus je prvi počeo igrati s trojicom iza i oni su to doveli do savršenstva. Bonnuci, Chiellini i Barzagli bili su izvanserijski igrači, poznavali su se napamet, bili uigrani kao singerica.

U Dinamu očito misle da je to samo tako, a igrati s trojicom iza je problematično, jer trojica pokrivaju ogroman prostor, a kad k tome imaš nonšalanciju u obliku Mmaeea, onda krahiraš. Pogubno bi bilo za Dinamo igrati s trojicom iza u Ligi prvaka u nadolazećem razdoblju. Bjelica igra s petoricom (Monaco) načelno protiv boljih ekipa, a dvojica bekova imaju tendenciju spuštanja niže, kako se situacija u utakmici mijenja.

I ukoliko se formacija promijeni u trojicu iza u narednim utakmicama Ligi prvaka protiv jačih ekipa, Dinamu se ne piše dobro. Igrati s trojicom u Ligi prvaka bilo bi pogubno, ali Bjelica to zna i vjerujem da, pogotovo nakon cirkusa protiv Osijeka, takvo što ne bi napravio. Pustimo Bjeličinu formaciju protiv Red Bull Salzburga 3-5-1-1, Red Bull Salzburg je u ovoj sezoni kriminalan i nije neko mjerilo. Bolje za Dinamo da u SuperSport HNL-u Bjelica igra s četvoricom iza, on je pobornik toga...

"Pobornik sam igranja sa 4 u obrani. Prema naprijed, kažem, može biti 4-4-2, može biti 4-3-3, može biti 4-2-3-1, ali uglavnom će ići u tom pravcu ono što ja želim raditi", kazao nam je Bjelica na naše pitanje na pressici na kojoj ga je Dinamo predstavljao kao trenera.

