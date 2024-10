Ne smiruju se plave strasti zbog debakla Dinama protiv Osijeka na Maksimiru 2-4. Goce Sedloski bivši je slavni igrač Dinama koji je za zagrebački klub igrao u dva mandata, od ožujka 1999. do ljeta 2004. te ponovno od veljače do srpnja 2005. Bio je miljenik navijača i kapetan momčadi, poznat i kao onaj koji nikad ne odustaje, pa makar gubio 3-1. Za Dinamo je upisao čak 302 nastupa od čega 191 u natjecateljskim utakmicama.

Čudesna statistika za stopera

U Dinamovu dresu postigao je nevjerojatnih 36 pogodaka što je dojmljiva statistika za obrambenoga igrača. S plavima je osvojio osam trofeja - naslove prvaka 1999., 2000. i 2003., Kup 2001., 2002. i 2004. te Superkup 2002. i 2003. godine.

Upisao je Goce i jedan nastup u Ligi prvaka, u onom maksimirskom dvoboju protiv Manchester Uniteda 1999. kad su gosti iz Manchestera pobijedili s 2:1. Posebno je dojmljiva bila sezona 2003/04. kad je, kao obrambeni igrač, postizao pogotke u sva četiri natjecanja. Čak ih je 11 zabio u HNL-u, sedam u Kupu, jedan u Superkupu i dva u Uefinim natjecanjima. U Kupu je te sezone tresao mrežu u svakoj razini natjecanja, od 1/16 finala do finala.

Sinonim za nogometnu hrabrost

Goce Sedloski sinonim je za nogometnu hrabrost i požrtvovnost, a nakon Dinamove grozote protiv Osijeka, potpisniku ovih redaka na pamet je palo kako bi Dinamu sad dobro došao upravo takav jedan igrač, s takvim karakterom, kvalitetom. Da malo prodrma momčad i igrače, šutne koju boćicu u svlačionici onako bijesno, zagalami, udari u ormarić, od onaj stol koji je na sredini svlačionice, potegne ako treba koga i za uho, prema zaslugama...

Pamti se onaj Varaždin 2004.

Ispričat ćemo vam sad jednu anegdotu koju smo doživili. Dakle, mlađi vjerojatno ne znaju, ali bila je to sezona 2003./2004. Malo smo proguglali, datum je bio 24.04., igralo se 28. kolo HNL-a, bila je to Liga za prvaka. Pri rezultatu 1-3 u Varaždinu za Vartekst, već se polako otvarao šampanjac u Splitu, no momčad Nikole Jurčevića pokazala je veliko srce, a Goce je ušao u navijačku legendu. Dinamo je u toj utakmici bio oslabljen, bez Kranjčara, Agića, Mujčina, Bošnjaka, Mijatovića, ali nije htio otići iz baroknog grada pognute glave.

U 74. minuti, Sedloski je zabio pogodak za 2-3 Varteksa i onda napravio nešto što je jučer u Maksimiru nedostajalo. Ne sjećamo se više koga, ali primio je čvrsto dva igrača Dinama do sebe, gurnuo ih prema naprijed i viknuo - ideeeemooo, ajdeeeee...

'Davao sam sve od sebe'

Taj prizor potpisniku ovih redaka, koji je bio na toj utakmici, zauvijek će ostati u sjećanju. Konačno, veliki pritisak Dinama, upornost, karakter onih koji nikad ne odustaju, okrunjen je u 88. minuti kada Branko Strupar postiže pogodak koji je prvenstvo ostavio potpuno otvorenim. Iako je razvoj događaja sličio na pravi triler, treba istaknuti da je samo sjajni Vladimir Vasilj spriječio da Dinamo lakše slavi u Varaždinu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kad je Strupar zabio taj gol, tribina na kojoj su bili Bad Blue Boysi eruptirala je. To je bilo jedno od najvećih "eksplozija" oduševljenja Bad Blue Boysa ikad. OVDJE pogledajte taj epski trenutak.

Spomenuli smo taj trenutak jučer Goci Sedloskom, nasmijao se na to...

"Hahaha... drago mi je što se sjećate toga. Bila je to uzbudljiva utakmica, nismo odustajali i na kraju smo pobijedili. Da nisam davao sve od sebe i bio dobar, iako se ne volim hvaliti, ali ne bih tolike godine bio u Dinamu, niti bi me Bad Blue Boysi toliko voljeli, niti bi mi Dinamo dao kapetansku traku da ju nosim. Nakon toliko godina, evo, sjećate se i vi te situacije i nakon toliko godina imam jedno veliko hvala mojim Boysima. Uvijek su mi ti dečki u srcu, uvijek su me bodrili."

Promašio penal protiv Hajduka, navijači mu skandirali ime

Sjećanje je Gocu odvelo na jednu drugu utakmicu...

"Sjećam se i jedne druge utakmice, protiv Hajduka na Maksimiru. Promašio sam penal i čitava sjeverna tribina na kojoj su Bad Blue Boysi skandirala mi je Goce, Goce. To je osjećaj i uspomena koje ću dugo još pamtiti. Voljeli su me jer sam davao sve od sebe. Bio sam takav igrač. Ostavio sam srce na terenu i navijači to prepoznaju i cijene. Evo, vidimo i protiv Osijeka, nisam baš gledao utakmicu, ali ovo što sam pročitao, bilo je 13 000 - 14 000 ljudi, a sjeverna tribina je u posljednjih godinu - dvije puna, možda i duže, ne znam sad točno, da mi netko ne zamjeri, ali duže vrijeme je puna stalno. Svaka čast dečkima, oni su uvijek Dinamov 12. igrač, čitavo vrijeme navijaju, ne zvižde igračima, nego navijaju. Neka tako bude i dalje. Treba strpljenja. Nije lako igrati Ligu prvaka i HNL. Protiv Dinama se svi napale, ali mislim da tu ima još puno za igrati. Hajduk ima +7 u odnosu na Dinamo, ali znate što? Dinamo svake godine osvoji prvenstvo i ima tu još puno za igrati", govori Goce Sedloski i nastavlja:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Svi se napale na Dinamo'

"Nije lako Dinamu, nije lako nikome u ovim trenucima koji navijaju za Dinamo. Morate znati da se svi napale na Dinamo, kao što su se igrači Varteksa napalili na Dinamo tada. Dinamo je uvijek Dinamo, za suparnike, ali i u ovom slučaju i situaciji. Teško je igrati vrhunski na dva fronta, Ligu prvaka i SuperSport HNL. Normalno da dođe do krize, ali nadam se da će Dinamo nadići tu krizu, izaći iz nje", izjavio je Goce Sedloski.

Goce je nastavio u jednom dahu, mirnim tonom...

"Nije mala prednost 7 bodova Hajduka, ali znamo što je Dinamo. Vratit će se oni, vjerujem u to. Dinamo igra dobro, stvara šanse, e sad, suparnici tu čekau na kontre, igraju na tranziciju, zabijaju golove. Teško je ponekad u takvoj situaciji."

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Goce Sedloski

'Dinamov je dres težak'

Dinamov dres je težak i nije za svakog, ali Goce je bio jedan od onih koji je Dinamov dres nosio časno...

"Je, težak je Dinamov dres, ali moram vam reći ovo - u redu, Dinamo je izgubio od Osijeka, svi koji vole Dinamo su tužni i zabrinuti, ali ne mora ovaj poraz značiti ništa. I Real je u subotu izgubio u El Clasicu sa 4-0, iznenađenja se u nogometu događaju. Kažem, svi suparnici dođu u Maksimir branit se i čekau svoju šansu na tranziciju i kontru. Osijek sve što je šutnuo, zabio je. Jednostavno, bila je to takva noć i teško se poslije vratiti. Normalno, ona utakmica u Salzburgu protiv Red Bull Salzburga uzela je danak umora, dosta je igrača bilo umorno, bili su iscrpljeni. Nakon 4 dana dođe ti zahtjevna utakmica nakon jedne zahtjevne utakmice i u psihofizičkom smislu i emotivnom. Nekoliko igrača nije bilo u sastavu iz te utakmice, ali Nenad Bjelica zna kako voditi momčad. Nema panike, ima se tu još dosta za igrati, tek je 11. kolo, puno je još kola i bodova ispred nas. Vjerujte mi na riječ, bit će tu još dosta iznenađenja", zaključio je Goce Sedloski.

