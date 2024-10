Robert Špehar javio se za portal Net.hr nakon debakla Dinama u nedjelju protiv Osijeka u Maksimiru. Ovo 11. kolo SuperSport HNL-a neće po dobrom pamtiti nitko tko navija za Plave. Poraz od 4-2 od Osijeka razlog je za zabrinutost i alarm u Maksimirskoj 128. Hajduk je sad na +7 u odnosu na Dinamo.

"Trebaju navijači Dinama biti zabrinuti zbog situacije u prvenstvu", tvrdi Robert Špehar, trener ŽNK Osijek, bivši nogometaš Osijeka i reprezentacije Hrvatske, 9. strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu.

"Svaka čast Dinamu u Ligi prvaka, ali u prvenstvu su opet kiksali i ne igraju dobro. Alarmčići su sad upaljeni, prijeti to lošim scenarijem. Osijek je zasluženo pobijedio, od prve do zadnje minute i čak kod vodstva igrači Osijeka nisu gubili glavu, stajali su visoko, branili su se organizirano, disciplinirano, nisu dali igračima Dinama da se razmašu. Malenica je zaista ponovno čudesan na golu. Znamo da je Dinamo na svom terenu imao svoje prilike, svoje šanse, ali Malenica je to sjajno skinuo i obranio svoju mrežu", priča nam Robert Špehar i dodaje:

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

"Pokazalo se ponovno da je Jugović vrlo bitan za ekipu Osijeka. Iskusan je to igrač koji je u sredini terena vodio i Jakupović s dva gola. To je bio Osijek koji želimo gledati, koji žele gledati navijači Osijeka. Potvrđuju se one sve naše kritike da taj Osijek mora igrati bolje, da taj Osijek može igrati bolje. Pokazali su Osječani danas kako trebaju i mogu igrati, smirili sve one dosadašnje loše partije u SuperSport HNL-u i Kupu. Smirili su i navijačku vruću slavonsku krv. Stanje na tablici Osijeka, ma sve, popravilo se".

Nastavio je Špehar:

"Dinamo očigledno ima velikih problema u SuperSport HNL-u. Pričali smo da Osijek nikad lošije nije startao u prvenstvo, a Osijek je na 4 boda od Dinama, koji u Ligi prvaka igra dobro. Dinamo je pak 7 bodova iza Hajduka nakon ovog poraza, a do zime ide na Poljud i mislim da se moraju upaliti, što se tiče HNL-a, mali alarmi."

I za kraj je istaknuo:

"Trebaju navijači Dinama biti zabrinuti. Hajduk igra sjajno, imaju sad euforiju, ali Hajduk ima i sjajnog trenera, odličnu ekipu, Hajduk ove sezone ima i klupu. Sve čestitke na pobjedi u Salzburgu i bodu protiv Monaca u Ligi prvaka, u elitnom natjecanju je to za sad OK, ali u prvenstvu je situacija zabrinjavajuća. U SuperSport HNL-u previše je kikseva. Istra, Slaven Belupo, poraz od Hajduka kod kuće, sad ovaj poraz od Osijeka i to možemo nazvati debaklom. Što se tiče HNL-a trebaju biti zabrinuti", zaključio je Robert Špehar.

