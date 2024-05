Još su 22 dana do EURO-a. Kažu da imamo manje od dva posto da ga osvojimo premda smo se s dva zadnja Svjetska prvenstva vratili sa srebrom i broncom. Ovaj vikend okupljaju se igrači, a naš najtrofejniji izbornik ikad i čovjek koji je reprezentaciju vodio dulje nego itko prije njega, Zlatko Dalić dao je intervju Mojmiri Pastorčić za RTL Direkt.

MOJMIRA: Razina stresa od 1 do 10 u ovom trenutku?

ZLATKO DALIĆ: Pa nemam ja stresa. Ja sam miran, nisam opterećen ničim. Svjestan onoga što nas čeka, svjestan velike podrške koja nas čeka na EURO-u. Svjestan velikih očekivanja i ambicija koje su opravdane. Mi smo dignuli ljestvicu jako visoko.

MOJMIRA: Malo ste nas razmazili. U šest godina tri medalje. Sad kad idete, svi misle da se morate vratiti s medaljom?

ZLATKO DALIĆ: Da, ništa manje od finala. Mi moramo biti realni i objektivni, a ja takav i jesam. Svjestan sam i da postoji puno reprezentacija koje imaju pravo biti u tom filmu da osvoje Europsko prvenstvo. Mi ćemo kao obično, korak po korak, stepenicu po stepenicu. Strpljivo, mirno, skromno i probati opet biti dobri.

MOJMIRA: Ovaj mjesec smo prvi puta vidjeli da je moguće da netko izazove euforiju, veselje i to zajedništvo osim reprezentacije. To je Baby Lasagna. Kako se vama svidio?

ZLATKO DALIĆ: Sjajno što je napravio. došao je od nikud, a sposebno me veseli što se čovjek probio, a da iza njega nije stajao nitko. Čak je bio rezerva u našem izboru i došao do vrha. Trebao ga osvojiti. Podsjetio me na nas. Nije bilo ni lijevih ni desnih i opet se pokazalo koliko malo Hrvatskoj treba. Nadam se da će ga i dečki izabrati i slušati.

MOJMIRA: Kladionice nam daju manje od dva posto da osvojimo EURO. Je li to podcijenjivanje ili je možda dobro ne biti u poziciji favorita?

ZLATKO DALIĆ: To je kod nas uvijek tako. Nama nisu dali šanse niti na SP-u 2018. niti 2022. godine. Oni nas jednostavno podcijenjuju u svakom segmentu i kad se proglašavaju najbolji igrači i kad se nešto bira, Hrvatske nema nigdje. Mi šutimo i svojim radom, kvalitetom i rezultatima im dokazujemo suprotno. Možda i bolje da nismo favoriti.

MOJMIRA: Sigurno vam se sviđa ovaj epitet 'skupina smrti'. Hoće li to biti problematično? Španjolska, Italija?

ZLATKO DALIĆ: Definitivno najteža skupina koja je mogla biti. Akutalni europski prvak Italija, aktualni osvajač Lige nacija Španjolska i vrlo nezgodni Albanci. Zaista imamo najtežu moguću skupinu u kojo će biti jako teško. U toj skupini su tri reprezentacije iz prvih 10 na svijetu.

MOJMIRA: Koje su vam trenutno brige? Je li to Perišić? Je li to Vlašić? Tko vas brine? Modrić?

ZLATKO DALIĆ: Nemam nikakvih briga, spavam dobro. Samo se brinem da se nitko ne ozlijedi do okupljanja. Gledat ćemo finale Lige prvaka zajedno kad smo na okupljanju. Imamo već tu praksu. Uvijek je Hrvat bio u finalu i nadam se da ćemo dočekati našeg Luku kao osvajača još jednog europskog trofeja.

MOJMIRA: Prokomentirajte nam malo Gvardiola koji kod Guardiole igra fantastično. Procvijetao je čovjek.

ZLATKO DALIĆ: Mi smo stavili Gvardiola na EURO-u na tu poziciju lijevog beka i istrpjeli sve njegove kikseve i sada je postao jedan od najboljih i najskupljih stopera i defanzivnih igrača na svijetu. Igra sjajno, pun je moći i energije i pred njim je velika karijera. On je velika snaga hrvatske reprezentacije.

MOJMIRA: To je jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja. Jedno je kako zaustaviti inflaciju, a drugo na kojoj poziciji igra Joško Gvardiol?

ZLATKO DALIĆ: Nema nikakvih dilema. Igrat će ono što mu je najbolje odgovara i u čemu je sada u najboljoj formi i to pokazuje u Cityju. Pogotovo će nam to trebati protiv Španjolaca.

MOJMIRA: Koja vam je najteža odluka bila oko popisa koji ste objavili za EURO?

ZLATKO DALIĆ: Radili smo zajedno moj stožer i ja i nismo pogriješili u ničemu. Ono što je izabrano je najbolje što Hrvatska ima.

MOJMIRA: Hrvatskih četiri i pol milijuna izbornika već priča da je pogreška što Dominik Kotarski nije na popisu?

ZLATKO DALIĆ: Imao je sjajnu sezonu i on je hrvatska budućnost. Nisam za puno mijenjanja.

MOJMIRA: Je li šteta da Marko Livaja ne igra za reprezentaciju? Žalite li za nečim u toj situaciji?

ZLATKO DALIĆ: Žao mi je jer smo imali sjajan odnos i dao je neke presudne golove. Meni je žao, ali je poštujem njegovu odluku. I to je to. I ja sam kao igrač dvaput reagirao prema tribinama kad me netko vrijeđao, ali to je bila nepotrebna drama. Bilo je i puno gorih stvari pa se nije napravila drama. To je nekom odgovaralo da se tako napravi, ali ja sam rekao da mislim da to nisu bile tako velike stvari kako se prezentiralo.

MOJMIRA: Je li šteta da Hajduk nakon toliko godina nije osvojio prvenstvo?

ZLATKO DALIĆ: Tamo je uvijek sjajna atmosfera i užitak igrati pred takvim navijačima. Bili su jesenski prvaci, ali nešto je krenulo po krivu i na kraju su tamo gdje su zaslužili. Tu je potrebna analiza, ali to nije moj posao.

MOJMIRA: BBB su objavili da više neće pjevati pjesmu 'Šugava Rijeko'. Što vi mislite o tome?

ZLATKO DALIĆ: Čuo sam za to i velika pohvala BBB-ima na tome. To je sjajna stvar i za tim primjerom bi se mogli povesti i drugi. Nažalost netko je uveo da je glavni slogan među navijačima 'Ubi purgera, tovara, riječana…' i to je katastrofa. To se mora zaustaviti i to se može vrlo lako zaustaviti. Mora se prekinuti sukob sjevera i juga.

Ostatak intervjua pogledajte u videu RTL Direkta.