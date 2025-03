Profesor Kurelić otkrio koju je Putin poruku poslao u vojnoj uniformi te žele li Rusi mir

Gost Direkta je profesor na Fakultetu političkih znanosti, Zoran Kurelić. Jesmo li stvarno korak bliže miru ili je to samo "wishful thinking" od strane Amerikanaca i Ukrajinaca?

"Korak je napravljen. Kako će završiti, nadajmo se s mirom, ali to će jako dugo trajati. Ono što je iznenađujuće je da nakon 12 dana kad je sve izgledalo katastrofalno, nakon onog cijelog eventa koji se dogodio u Americi uz posredovanje Europe, ipak ovo završilo kao neka kooperacija između Amerikanaca i Ukrajinaca. Lopta je sad na njihovom terenu. Dakle, Rusi su na potezu. Izgleda kao da su Ukrajinci zadovoljni s onim što su dogovorili."

Vladimir Putin pojavio se u maskirnoj, vojnoj uniformi u Kursku. Što to znači?

"To znači da im jako dobro ide na Kursku, to znači da imaju osjećaj da će to sve osvojiti. I sada je samo pitanje, mogu li se Ukrajinci povući bez većih gubitaka. To je tehničko, vojno pitanje."

Ono što smo sad čuli - Agresoru uvijek paše kraj rata. Ono što mene zanima što vi mislite paše li stvarno u ovom trenutku Rusima završetak rata?

"Ne. Oni, kao što smo vidjeli iz Putina u uniformi, oni jako dobro stoje u Kursku. To misle očistiti sigurno do početka pregovora, a misle da dobro stoji na nekim drugim frontovima. Prema tome, uopće im se ne žuri."

Puno se razgovara o tome što će biti s teritorijem koju su Rusi do sada osvojili. S jedne strane Zelenski danas kaže 'mi nećemo odustati'. S druge strane, Marco Rubio kaže da razgovaralo se o ustupanju teritorija Rusiji.

"Još prije dva tjedna govorilo se o tome da su dvije stvari manje više dogovorene, a to je da dio teritorija koji je osvojen će Rusija zadržati te da Ukrajina nikad neće ući u NATO. Dakle, obje stvari trebale su biti dio pregovora. Sigurno je da će dobar dio teritorija koji kontroliraju Rusi ostati kod Rusa. Dakle, ja ne vidim uopće niti jedan mirovni sporazum, gdje bi oni veći dio tog teritorija napustili."

Ono što je najzanimljivije što sam danas o svemu uspjela pročitati su bile izjave u intervjuu koji je dao Sergej Markov, bivši Putinov savjetnik koji kaže, da će Putin tražiti da ako bude prekid vatre od 30 dana, da tada bude embargo na oružje, znači da stranci ne mogu pomagati Ukrajini s oružjem.

"Da, ja sam isto primijetio. Danas je izgleda bio Markov dan. Ujutro je bio na na BBC-u. Imao je formulaciju da je Biden bio neprijatelj, a da je Trump suparnik Putinu. Dakle, to je bila formulacija koju su svi ponavljali, ali navečer je bio na Skyju. To je bio prilično dramatičan intervju. On je bio jako uzbuđen. Dok mi razgovaramo, u Parizu se održava sastanak ministara obrane gdje će se raspravljati različite stvari, uključujući hoće li će biti nekakve 'Peace Keeping' snage u kojoj bi sudjelovale članice Europske unije ili članice NATO-a. Markov je to s gađenjem odbacio i rekao 'to je potpuno nemoguće zbog toga što mi dobar dio tih zemalja doživljavamo kao neprijateljske zemlje i rekao je novinaru Sky-a: 'Vi ste naši neprijatelji'. Dakle, stotine Engleza su umrle u različitim jedinicama, bilo kao dobrovoljci, bilo kao u organiziranim snagama. I uopće nam ne pada na pamet da vas da vas pustimo, tako da će se stvari jako komplicirati."

Jedna od stvari koju smo danas također pažljivo slušali bila je ona press konferencija na aerodromu koju je održao Marco Rubio, što je možda najvažnije što je on danas tamo rekao?

"Prva je uhićenje palestinskog aktivista, ali u to ne bih ulazio. Druga je ova formulacija koju svi do besvijesti ponavljaju. Lopta je u ruskom terenu. Ali ton nije bio Trumpov. Ton je bio klasične američke diplomacije i upotrebljavao je riječ 'odvraćanje'. Dakle, da Ukrajina mora imati nekakvu mogućnost odvraćanja ruskih snaga da jednog dana ponovno ne krenu u rat. I rekao je, nema nikakvog smisla da sada dogovorimo nekakav mirovni sporazum i onda za četiri šest ili osam godina ponovno dođe do rata. Dakle, zvučao je stvarno kao stara američka diplomacija."

Čuli smo nakon toga konačno i Trumpa. Jesu li oni onda bili na istoj liniji i je li to sad da vas odmah pitam? Već ste i sami spomenuli. Onaj prije dvanaest dana je bio onaj neugodni susret u Bijeloj kući. Je li to sad ipak malo drukčiji ton prema Ukrajini? Kao da su ipak njihovi saveznici, a ne saveznici Rusije.

"Trump je opet ponovio da cijeli rat i sva ova budalaština Bidena i prethodne administracije se nikad ne bi dogodila da je on bio predsjednik. Nije bio pozitivan prema Zelenskom i prema Ukrajini, ali nije bio ni izrazito negativan, kao što je bio prije dvanaest dana. Evo sad izgleda da je Zelenski konačno za mir. I onda je rekao da očekuje od Rusije da će ona prihvatiti. Nakon toga je odmah dobio pitanja što očekuje i na koji način će reagirati Rusi i što će napraviti ako oni ne reagiraju pozitivno. Dakle, on je rekao da očekuje da će reagirati pozitivno, ali da može napraviti gadne stvari, prvenstveno financijski. Po prvi puta se prema Rusima ponašao kao da je na nekoj poziciji moći. Sve to se Rusima nikako neće svidjeti."

Je li uopće moguće pretpostaviti na koji način bi Putin mogao odgovoriti na sve ovo?

"Rusi se nigdje neće žuriti. Prvo će čekati poslanika da im dođe. Onda će s njim porazgovarati, a onda će smisliti na koji način da cijelu stvar zakoče. Što da dodaju sa svoje strane, što da postave kao uvjete. Ali ne vjerujem uopće da će odbiti. Taktizirat će, lagano zavlačiti i nešto postaviti kao svoj uvjet."

Ono što je jako zanimljivo to je još jedna važna tema o kojoj danas svi pričaju koju je Trump spomenuo na ovoj presici o kojoj smo govorili. To su te carine koje on sad nameće na aluminij i na čelik. To bi moglo poskupiti sve i automobile i pića u limenci i tko će biti zapravo najviše pogođen time?

"Svi će biti pogođeni, uključujući dramatično Europska unija, tako da ja ne mogu reći da će Europska unija biti najdramatičnije pogođena, ali bit će gadno pogođena. Irskom premijeru je danas otvoreno u lice rekao da Irska pljačka pljačka Ameriku, da je povukla sve ove kompanije koje proizvode lijekove te da imaju neprihvatljivi deficit. Onda je rekao dobro OK, vi ste dio Europske unije. Europska unija je grozna i smišljena da upropaštava Ameriku. Ja očekujem zaoštravanje. Trump nije popustio nikad nikome. Vidimo sad kako je s Kanadom funkcionirao. Dakle, samo je zaoštrava, zaoštrava i zaoštrava. I sigurno će zaoštriti s Europskom unijom jer je ne trpi organski."

Je li uopće Amerika u ovom trenutku europski saveznik? Je li u toj situaciji Europa treba imati svoju vojsku i na neki drugi način se postaviti?

"To je zaključak Europljana. Dakle, to je sigurno zaključak Europljana da se sigurnosno ne može računati na NATO na način na koji se računalo, recimo prije godinu dvije. da je potrebno imati vojsku, naravno i ući će htjeli, ne htjeli ući u trgovinski rat."

