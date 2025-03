Evo kako Hrvatska diskriminira Hrvate ovisno gdje stanuju: 'Mi koji smo tu uz granicu nemamo nikakva prava!'

Željko iz Stare Gradiške živi dva kilometra od graničnog prijelaza. A prema bizarnom carinskom propisu, preblizu granici, pa iz shoppinga u BiH smije prenijeti špeceraj do 40 eura vrijednosti.

"Ja ne znam što ja sad mogu švercati u ovoj korpi, nek pogledaju. Imam glavicu zelene salate. To ne smijem prenijeti, hahaha," govori Željko iz Stare Gradiške.

"Nepravda, nepravda, znači mi koji smo tu uz granicu nemamo nikakva prava. Nemamo ni povrat poreza. Ništa. Nikakva prava nemamo, kao da smo zadnja rupa na svirali," bijesan je Matija iz Novog Varoša.

Pet kilometara od granice linija je na kojoj je hrvatska administracija odlučila povući crtu. Za one koji žive unutar te zone vrijedi pravilo do 40 eura, za one izvan nje, 300 eura magična je brojka.

Deseci tisuća stanovnika pograničnih mjesta diskriminirani su propisom kojim se navodno sprječava šverc, ali od kojeg najviše štete imaju obični građani. Apsurdnost situacije najbolje se vidi na raskrižju Okučana i općine Kosovac. Stanovnici Okučana iz BiH mogu uvesti 16 litara pive, čak 7,5 puta više od susjeda iz malo udaljenije općine Kosovac.

'Ljudi se ovdje osjećaju građanima drugog reda'

I stanovnici Slavonskog Broda u istim su problemima. Preblizu su rijeci, odnosno granici koja dijeli dvije zemlje pa se šale, da im je bolje u shopping poslati tetu iz Njemačke, jer eto i ona ima više prava od njih. Penzioner Ilija koji živi od 530 eura mirovine, rado bi po potrepštine otišao u Bosanski Brod, ali boji se kazni...

"Mislim da je to živa diskriminacija nas Brođana. Dakle netko u selu 5-6 kilometara odavde ima pravo na 300, a mi nemamo," govori Ilija iz Bosanskog Broda.

"Mislim da je netko tko je pisao zakon nije dobro shvatio što je napisao," govori Darko Karamazan kraj Slavonskog Broda. Uredbe koja regulira carinske odnose između dvije zemlje donesena je prije četiri godine. Zastupnica Ivana Ribarić Majanović pisala je i ministru financija i premijeru. U ime bijesnih građana traži da se granica povisi do 300 eura, kako dozvoljava EU.

"Ljudi su nezadovoljni, osjećaju se diskriminirano, moraju se nažalost snalaziti na pojedine načine kako bi, hajdemo reći, zaobišli zakon i osjećaju se građanima drugog reda," kaže Ivana Ribarić Majanović, saborska zastupnica SDP-a.

'Godinama predlažem državi da napravim ministarstvo logike'

A što o svemu kažu na carini? Smiruju strasti i kažu da samo provode zakon. "Nema uopće kazni, za to se ne kažnjava, dakle oni koji žele ući u carinsku proceduru im se naplaćuju carinska davanja, oni koji ne žele se vrate u BiH", objašnjava pomoćnik predstojnice graničnog carinskog ureda Slavonski Brod, Franjo Kikić.

Dakle, ako ih se uhvati, plaćaju PDV i carinu. Otišli smo i mi preko granice u susjednu BiH, odnosno Republiku Srpsku, i u prvom dućanu naišli na Andriju koji ima sreće da je Požega udaljena od granica pa je mogao napuniti gepek do 300 eura. "Što se najviše ovdje kupuje? Mi idemo po kavu, sokove i pivo, te stvari. A sad obuću i robu - to ne," kaže Andrija iz Požege.

I dok se cijela županija nada promjeni propisa, Darko za vladajuće ima jedan prijedlog. "Već godinama predlažem da državi napravim ministarstvo logike i da se to promijeni, jer ima takvih puno zakona koji nemaju logike, pa da ih promijene pa da budu u korist naroda koji živi ovdje," zaključuje Darko Karamazan.

Ministarstvo logike možda je ipak malo previše, ali bazična logika u propisima trebala bi se podrazumijevati. Živi li netko pet ili šest kilometara od granice, ne bi smjelo činiti takvu razliku.

