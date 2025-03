Zalihe kave u svijetu najniže u 60 godina: Šalica će kod nas uskoro biti 5 eura!

Kava u kafiću čak četiri eura?

Tako je, čeka nas novi drastičan rast cijena, a najavljuju ga ugostitelji. Svjetske zalihe kave u skladištima su najniže u posljednjih 60 godina.

"Cijena kave će poskupjeti na četiri do pet eura sve dok traje trend da se više troši, a manje proizvodi – to je ta matematika. Veliki proizvođači su prvi put rekli: 'Sada prebacujemo trošak na kupce jer ne možemo više suspregnuti rast cijena sirovine'. Kada govorimo o roku, govorimo o dva ili tri mjeseca", rekao je za RTL Danas vlasnik coffee shopa i pržionice kave u Zagrebu Robert Pudić.

Najskuplji cappuccino u Europi plaćaju Danci (5,47 €) i Švicarci (5,21 €), pokazuju to podaci sa stranice numbeo.com, koja uspoređuje troškove života u cijelom svijetu.Više od tri eura izdvajaju u Austriji (3,76 €), Irskoj (3,74 €), Njemačkoj (3,47 €), Grčkoj (3,43 €) i Francuskoj (3,16 €).

Prosječna kava u Hrvatskoj iznad dva eura

U Hrvatskoj je prosječna cijena 2,14 €.

Jeftinija je u Sloveniji (2,09 €), Crnoj Gori (2,01 €), Srbiji (1,94 €), Portugalu (1,87 €), Italiji (1,66 €), a daleko najjeftinija u Bosni i Hercegovini (1,44 €).

"Cijena sirove kave na burzama dosegnula je svoj povijesni maksimum u veljači, a samo na godišnjoj razini to je povećanje od 120,3 posto", govori za RTL Danas direktorica HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede Josipa Filaković.

Vodeći svjetski proizvođači zbog svega su već podigli cijenu kave, a značajnije povećanje najavljuju i za naredni kvartal.

Kava već lani poskupljela

"Prošle su godine naši proizvođači tri puta dizali cijene za 20 posto, a ove godine smo već u prvom kvartalu imali novo dizanje cijena od 20 posto. Ovakav trend očekuje se i u narednom dijelu godine. Ako ovako nastavimo, imat ćemo svaki kvartal 20-postotni porast", kaže potpredsjednik Nadzornog odbora Orbico grupe Stjepan Roglić.

Iz Francka napominju kako cijene sirove kave na svjetskom tržištu konstantno rastu od početka 2021., dosegnuvši u 2025. najveće povijesne razine otkako se trguje kavom.

"Negativan trend nastavljen je s ostalim troškovnim udarima – od znatnog poskupljenja energenata do ostalog repromaterijala – koji su značajno utjecali na troškove proizvodnje. Unatoč rastu svih tih troškova u zadnje gotovo četiri godine, nastojali smo da se efekt tržišnih poremećaja što manje prenese na potrošače, zbog čega smo veći dio sami amortizirali. Uzimajući u obzir poskupljenja prehrambenih proizvoda s kojima se suočavaju naši potrošači i posljedični pad kupovne moći, svjesno smo išli na smanjenje naših profitnih marži, što se u konačnici odrazilo na pad naše profitabilnosti", govori za RTL Danas direktorica korporativnih komunikacija Francka Ivana Trava.

Nastavalja da oni nemaju problema sa zalihama kave i čaja, ali da stalne promjene u globalnim lancima opskrbe mogu zahtijevati prilagodbe u njihovoj kako bi se učinkovito nosili s eventualnim nepredviđenim okolnostima i budućim izazovima.

"Stoga ostajemo proaktivni u praćenju situacije i pripremi za eventualne buduće izazove kako bismo osigurali stabilne zalihe i kontinuitet našeg poslovanja", ističe Trava.

U godini dana cijene skočile 120 posto

U Franku ističi da je od početka godine arabica na svjetskom tržištu poskupjela 25 posto, a robusta 10 posto, dok su u posljednjih godinu dana cijene porasle za 120 posto, odnosno 90 posto.

"Tržište kave suočeno je s ozbiljnim izazovima, ali Franck ostaje proaktivan, prilagođavajući strategiju kako bi osigurao stabilnost opskrbe i minimizirao utjecaj tržišnih poremećaja na potrošače", zaključuju u Francku.

Iz Atlantic Grupe poručuju da je neminovno da se povećanje troškova reflektira na cijenu finalnog proizvoda.

"Kod pojedinih burzovnih roba, a u to se svrstava i kava, nakon već duljeg perioda rasta cijena sirovine na svjetskom tržištu, tijekom zadnjih godinu dana došlo je do novog ekstremnog povećanja cijena. Uzroci ovih povećanja su vrlo kompleksni – od kombinacije lošeg uroda uzrokovanog nepovoljnim vremenskim prilikama, niskog stanja zaliha sirovina, rastućih troškova rada, fluktuirajuće potražnje, geopolitičkih tenzija i ratova, preko zastoja u dobavnim lancima, sve do promjene navika potrošača u svijetu, prije svega na azijskom tržištu gdje se bilježi sve veća konzumacija kave, što je dodatno utjecalo na to da potražnja premaši ponudu", ističe izvršna direktorica korporativnih komunikacija Atlantic Grupe Gabrijela Kasapović.

Dajući konkretan primjer navodi da je kod arabike, zbog logističkih problema dopreme kave iz Brazila, kasnila isporuka kave od kraja 2023.

"Fondovi su kratkoročno iskoristili manjak kave u zemljama konzumenata i podigli razinu burze, a time i cijenu arabike na visoke razine. Kod robuste postoji i značajan izazov nedovoljne raspoloživosti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u zemljama porijekla (dva najveća porijekla – Vijetnam i Indonezija – su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta podbacila s berbama) te dodatni problem transporta (napadi na tranzitne brodove, produljena vremena tranzita za dvostruko i više), što je dovelo do ekstremnih poskupljenja", objašnjava Gabrijela Kasapović.

Navodi da je Atlantic Grupa je već nekoliko godin amortizirala dramatična poskupljenja, ne prenoseći ih većim dijelom na potrošače.

"Tako je i ukupna razina nužnog poskupljenja proizvođačkih cijena značajno manja od ukupnog rasta stvarno nastalih troškova, što značajno utječe na poslovni rezultat biznisa kave. Osim održivosti poslovanja, naš prioritet je i beskompromisna kvaliteta proizvoda koje stavljamo na tržište. Kako bismo održali kvalitetu koju potrošači od nas očekuju, za nas ne postoji opcija primjesa supstituta, koji su najjednostavniji način uštede, te je neminovno da se povećanje ulaznih troškova reflektira i na cijenu finalnog proizvoda", zaključuju u Atlantic Grupi.

Hrvatska udruga poslodavaca traži od Vlade ukidanje, kako kažu, diskriminatornog fiskalnog nameta za proizvođače i prerađivače.

"Imamo poseban porez na kavu, i kada se uspoređuje Slovenija i Hrvatska, uz PDV koji je prilično visok od 25 posto i poseban porez na kavu – ta kava je oporezovana u Hrvatskoj s 35 posto, dok je u Sloveniji oko 9 posto", zaključuje Josipa Filaković.