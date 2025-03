Predsjednik Preporoda otkrio kako će izgledati nacionalni ispiti za vrijeme štrajka

I dok će prvi tjedan nacionalnih ispita proći bez problema, štrajk koji od idućeg ponedjeljka najavljuju tri obrazovna sindikata - stvorit će probleme. Postoji li šansa za dogovor s Vladom?

O štrajku smo razgovarali s predsjednikom Sindikata Preporod Željkom Stipićem.

Počeli su nacionalni ispiti za učenike četvrtih, a idući tjedan će krenuti za učenike osmih razreda. Hoće li provedba biti ugrožena?

"To će ovisiti o datumu štrajka, a sad je to već sigurno da će se štrajk održavati u razdoblju od 17. do 21. ožujka, a to je upravo i tjedan kada se održavaju ispit iz hrvatskog, engleskog i matematike" rekao je Stipić.

Kakva će biti dinamika štrajka?

"Mi smo spremni da naša borba bude dugotrajna zato i ne želimo sve ispucati na početku. Upravo ta dugotrajnost će pridonijeti tome da Vlada ozbiljnije shvati naše zahtjeve? Spremamo se kao da će završiti odmah nakon prvog dana, ali i kao da će se ponavljati, produljivati i na sve varijante smo spremni", rekao je Stipić.

Što pripremate za sutra?

"Sutra ćemo održati izvanredne sastanke u podružnicama, dodatno mobilizirati članstvo jer dugo sindikati nisu zajedno radili jednu ovakvu akciju. Objasnit ćemo što smo sve poduzimali da do štrajka ne dođe i koji su naši zahtjevi", rekao je Stipić.

Kakva je poruka, odnosno u kojem trenutku ćete prekinuti štrajk?

Iz Sindikata Preporod već su naglasili da moraju biti ispunjeni tri od pet zahtjeva.

"Jedan od zahtjeva mora biti materijalni, dakle to mora biti ili osnovica ili koeficijenti ili sektorski dodatak, kao privremeno rješenje dok se ne riješi problem koeficijenata. Naravno tu su i ova dva ne materijalna zahtjeva, odnosno odgoda modularne nastave na godinu dana i pokretanje postupka izmjene zakona o plaćama, kojim će se onda riješiti pitanje izuzeća svih koji rade u obrazovanju i znanosti od instituta ocjenjivanja", poručio je Stipić.

Očekujete li da će vam se pridružiti Sindikat hrvatskih učitelja?

"Svaku priliku smo koristili i mi njih stalno pozivamo. Svjesni smo da bi tada naš pritisak bio još jači. Uvijek su dobrodošli, vrata su im otvorena. Naravno pitanje za njihovo vodstvo je zašto oni još uvijek nisu s nama", zaključio je Stipić.

