Miro Kovač: 'Američki cilj je uvijek isti, Trump ima samo drukčiji recept'

Sutra kreću ključni razgovori između SAD-a i Ukrajine u Saudijskoj Arabiji. Ukrajina će predstaviti mirovni plan, uz razgovor o povratku vojne i obavještajne američke pomoći. A predsjednik SAD-a, osim sporazuma o rijetkim metalima, ima još zahtjeva prema Ukrajini.

Je li to početak kraja rata u Ukrajini, tko dobiva i gubi u miru analizirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u RTL-u Danas.

Jesmo li korak bliže miru i što konkretno možemo očekivati od pregovora u Saudijskoj Arabiji?

Mi smo korak bliže razgovorima Amerikanaca i Ukrajinaca, što je dobro. Već su bili razgovori između Amerikanaca i Rusa, što je također dobro. U Ukrajini postoji većina prema jednoj svježoj anketi za pregovore izravne Ukrajine i Rusije, što je također dobro. Ja očekujem i volio bih da dođe do primirja da prestane ratovanje i da prestane umiranje ljudi na bojištu u Ukrajini.

Hoće li popuštanje Zelenskog zadovoljiti Trumpa ili će tražiti još ustupaka za Rusiju?

Trump je rekao da mu to sad nije dovoljno i nažalost, bio sam u pravu kad sam rekao da nije odabrao najbolju strategiju u Bijeloj kući. Trump je dosta čovjek s jakim egom, predsjednik SAD-a. Tko god je predsjednik SAD-a je Boss i na neki način treba to uvažiti.

A opravdati ovako njegov stav?

Jednostavno je to tako. Gospodin Zelenski je shvatio realnost i hoće pregovore, spreman na pregovore s Rusijom. Volio bih da dođe do toga i volio bih da prestanu ubijanja u Ukrajini to više nema smisla. Tri godine se ratuje. Rusi su dosta teritorija uzeli i puno ljudi ubijeno. Puno gradova je razoreno i vidimo da mi ne možemo bez slanja američkih snaga i europskih snaga. Rusija se ne može zaustaviti, a Amerikanci ih neće slati svoje snage. Mi ih nećemo slati u ratnu misiju, jedino eventualno u mirovnu misiju. Tako da matematika je jednostavna. Ako neće Amerikanci, nećemo mi, Ukrajinci sami ratuju. Ne mogu sami zaustaviti Ruse, ali Rusi napreduju. Treba to zaustaviti pregovorima.

Govori se o proglašenju Ukrajine neutralnom i isključivanju stranih mirovnih snaga kao nečemu što uvjetuje Rusija - bi li to zapravo bio poraz Kijeva, ali i EU?

To treba gledati drukčije. Ako ćemo sad govoriti o porazu, onda naravno da je loše raspoloženje u Ukrajini među ljudima koji su tamo na vlasti. Treba to gledati drukčije, treba reći i igrati. Ukrajina se obranila od Rusije, a Ukrajina je zemlja hrabrih ljudi koja je ušla u taj fajt s Rusijom. Rusija je veća, ima više resurse i više vojnika. Na kraju krajeva, u tom zimskom ratu između Sovjetskog Saveza i Finske i Finci su se hrabro borili i jedan dio teritorija se izgubili i dan danas o tome govori. Ja sam često u Finskoj. Dolazim tamo na nekakav TV show izraelske televizije, pa tamo o tome razgovaramo. Znam i Fince to još uvijek boli Fince, ali realnost. Ukrajina mora sada pristati na pregovore. Ne mora formalno, kako je to vidim, pristati na gubitak teritorija, ali mora ići na primirje jer više nema smisla.

Trump je mnoge odluke donio pa povukao, bio je zaprijetio i Rusiji sankcijama nakon žestokih napada, a onda je nekako utihnuo po tom pitanju - zašto?

Ne treba samo slušati Trumpa. Trump je kakav jest. To je njegov stil koji se nekome sviđa, nekome se ne sviđa. Treba slušati njegove suradnike, njegov ministar obrane prije nekoliko dana primio je svojeg kolegu Britanca, rekao je 'mi vidimo da će Europljani voditi NATO', znači, Amerikanci se povlače operativno dijelom iz NATO-a. Druga stvar. Gospodin Kellogg, koji je izaslanik za Ukrajinu, kaže da se stvorila velika alijansa protiv Amerike - Rusija, Kina, Sjeverna Koreja. Treća stvar, gospodin Rubio kaže otvoreno, vodio se posrednički rat Amerike protiv Rusije pomažući Ukrajini. Prema tome, to je realnost. Na kraju krajeva, američki cilj je isti. Amerikanci žele spriječiti hegemoniju u Euroaziji. Gospodin Biden je to pokušao tako da oslabi Rusiju. Nije uspio. Sad Trump ima drukčiji recept, razdvojiti Rusiju od Kine kako ne bi Kina ugrozila previše Rusiju i Kina preuzela na neki način dugoročnu ulogu Rusije u Euroaziji.

Je li to realno?

Pa gledajte, imate jedan tekst. Zanimljiva stvar za znanstvenike, istraživače te tek crnoga britanskog geografa zove se Mackinder koji je napisao prije 121 godinu jedan tekst u kojem je napisao da postoji opasnost da ne samo da se Nijemci udruže s Rusima, to je spriječeno, nego da Kinezi sruše Rusko Carstvo. Oni su još veća prijetnja. To sad radi Trump.

