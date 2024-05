Real Madrid je u 35. kolu Primere slavio na gostovanju kod Granade s 4-0, a Luka Modrić je upisao asistenciju.

Kapetan Vatrenih je startao i igrao do 70. minute, a 11 minuta prije izlaska bio je dodavač za zadnji gol Reala koji je zabio Brahim Diaz. Diaz je postigao i treći gol u 49. minuti, a prva dva su djelo Frana Garcije (38) i Arde Gullera (45+2).

Težak poraz BVB-a

Nogometaši Mainza napravili su veliki korak ka ostanku svladavši na svom terenu Borussiju Dortmund s 3-0, u susretu pretposljednjeg, 33. kola njemačke Bundeslige,

Mainz je u prvih pola sata zabio sva tri gola, a strijelci su bili Leandro Barreiro u 12. i Lee Jae Son u 19. i 23. minuti.

Mainz je na 15. mjestu s 32 boda, a ako u posljednjem kolu svlada Wolfsburg u gostima, sigurno će osigurati opstanak bez obzira na ostale rezultate. Koeln ima 27, a Union 30 bodova.

Borussia Dortmund je peta sa 60 bodova.

Chelsea slavio

Nogometaši Chelsea slavili su 3-2 kod Nottingham Foresta, koji tako još nije osigurao ostanak.

Chelsea je poveo golom Ukrajinca Mihaila Mudrika (8), a Forest je preokrenuo pogocima Willy Bolya (16) i Calluma Hudson-Odoia (74). Londonska momčad je uspjela doći do pobjede u zadnjim minutama preko Raheema Sterlinga (80) i Nicolasa Jacksona (82).

Nakon poraza Nottinghama od Chelseaja, koji je u zadnjim minutama došao do pobjede od 1-2, još postoje neke matematičke mogućnosti za Lutonov opstanak, no to je više znanstvena fantastika nego stvarnost. Naime, ima tri boda manje od Nottinghama i također 12 golova lošiju razliku primljenih i primljenih golova.